Járvány

Meghalt a Covid vakcina úttörője

82 éves korában elhunyt Borisz Narodickij, az orosz Szputnyik-V koronavírus elleni vakcina egyik vezető fejlesztője - jelentette be csütörtökön a Gamaleja Epidemiológiai és Mikrobiológiai Kutatóközpont vezető kutatója, Anatolij Altstein.



A virológus nem pontosította Narodickij halálának okát, akit "a Szputnyik-V vakcina fő megalkotójának" nevezett.



Halálát Alekszandr Gintsburg, a Gamaleja Kutatóközpont vezetője is megerősítette, aki "hatalmas" személyes veszteségnek nevezte, és elismerte, hogy gyakran konzultált Narodickijjal különböző témákban, többek között tudományos problémákról és szervezési kérdésekről.



A Gamaleja Központ igazgatóhelyettese, Denisz Logunov, aki korábban Narodickij tanítványa volt, szintén megjegyezte, hogy a tudós volt a humán adenovírus vektorplatform "alapító atyja", amely a 2020-as Szputnyik-V kifejlesztésének alapjául szolgált.



A biológiai tudományok doktora címmel rendelkező Narodickij professzor az 1980-as évek óta folytatott kutatásokat adenovírus alapú vektorokkal kapcsolatban. 2002-ben kezdett el dolgozni az Ivanovszkij Virológiai Intézetben - a Gamaleja Központ egyik egységében. Ott a baktériumok genetikai és molekuláris biológiai osztályának vezető kutatója és igazgatója volt, később pedig a központ tudományos munkáért felelős igazgatóhelyettese lett.



Pályafutása során Narodickij több mint 200 tudományos cikket írt, és több mint 20 szerzői jogi bizonyítvánnyal és szabadalommal rendelkezett találmányaihoz. A Szputnyik-V vakcina kifejlesztésében végzett munkájáért Narodickij a nemzeti egészségügyhöz való hozzájárulásáért a Becsületrenddel tüntették ki.



2020 augusztusában Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy a Szputnyik-V Covid-19 vakcina a világon elsők között került kifejlesztésre. Azóta az oltás, amely akár 97,8%-os hatékonyságot mutatott, súlyos mellékhatások nélkül, több millió embert oltott be abban a közel 70 országban, amely engedélyezte a használatát, többek között Argentínában, Indiában, Szerbiában, Magyarországon, a Fülöp-szigeteken és az Egyesült Arab Emírségekben.