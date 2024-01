Fejcsere

Dél-koreai kémek szerint Kim Dzsongun előbb-utóbb lelép

2024.01.12 13:58 ma.hu

A dél-koreai hírszerzés (NIS) szerint Kim Dzsongun lánya, akit feltehetően Kim Ju-ae-nak (Kim Dzsu-é) hívnak, lesz valószínűleg a vezér utódja az észak-koreai vezetői poszton - jelentette a Nikkei Asia. A szöuli Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NIS) állítólag azt is megjegyezte, hogy "sok változó" van játékban, ami arra utal, hogy más jelöltek is felmerülhetnek még.



A jelentések szerint Kim Dzsu-é körülbelül 10 éves korában, 2022 novemberében lépett először a nyilvánosság elé, amikor apjával és anyjával együtt végignézte a Hwasong-17 interkontinentális ballisztikus rakéta tesztjét.



Az ország állami KCNA sajtóügynöksége akkoriban a vezető "szeretett lányaként" jellemezte a kislányt, de nem árulta el a nevét. A lány azóta 20 alkalommal jelent meg, és kísérte el az észak-koreai vezetőt rakétakilövésekhez és katonai helyszínekre.



Az elképzelés, hogy a lány neve Kim Dzsun-é, Dennis Rodman egykori amerikai kosárlabda-sztár beszámolóján alapul, aki 2013-ban Észak-Koreában járt, és találkozott a vezetővel és családjával.



A Nikkei Asia szerint az NIS új vezetője, Cho Tae-yong egy csütörtöki meghallgatás előtt készített jelentésében arról tájékoztatta a dél-koreai parlamenti képviselőket, hogy "a nyilvános tevékenységek átfogó elemzése alapján" Kim Ju-ae "jelenleg a legvalószínűbb utódnak tűnik".



Az állítólagos következtetés egybecsengett a dél-koreai egyesítési minisztérium egyik magas rangú tisztviselőjének tavaly év végi értékelésével.



Ha igaz, a NIS legutóbbi értékelése elmozdulást jelent a korábbi nyilatkozatokhoz képest, amikor a kémügynökség egy szeptemberi jelentésében azt állította, hogy túl korai lenne találgatni, hogy a lány lesz-e Kim Dzsongun örököse.



A dél-koreai hírszerző szolgálat 2017-ben azt állította, hogy a KNDK vezetőjének három gyermeke van: egy 2010-ben született fiú, egy 2013-ban született lány és egy 2017-ben született, meg nem erősített nemű gyermek.



A Nikkei Asia által idézett legutóbbi jelentésében a NIS vezetője rámutatott, hogy Kim Dzsongun még viszonylag fiatal, és a jelek szerint nincsenek komoly egészségügyi problémái, ami azt jelenti, hogy a lányán kívül más jelöltek is felbukkanhatnak még Észak-Korea következő vezetőjének.