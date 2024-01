Konfliktus

A Hamász és a Hezbollah elítélte a brit légierő támadásait a jemeni húszi lázadók állásai ellen

A húszi lázadók az utóbbi hónapokban destabilizáló hatású támadásokat követtek el a vörös-tengeri kereskedelmi hajózás ellen, brit és más külföldi hajókat veszélyeztetve. 2024.01.12 08:43 MTI

A Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet és a libanoni síita Hezbollah elítélte pénteken a brit légierő támadásait a jemeni húszi lázadók állásai ellen.



Közleményeikben az Irán politikáját támogató Hamász és a Hezbollah elítélte, és Izrael gázai, a Hamász ellen vívott háborújával hozta összefüggésbe a brit királyi légierő (RAF) Egyesült Államokkal közösen indított katonai műveletét a jemeni húszi lázadók állásai ellen.



"Határozottan elítéljük a Jemen elleni kirívó amerikai-brit agressziót, és felelőssé tesszük őket a térség biztonságát érintő következményekért. Washingtonnak és Londonnak tiszteletben kell tartania azon arab országok szuverenitását, amelyek nem nézik karba tett kézzel a cionista bűnöket" - írta közleményében a Hamász.



"Elítéljük a Jemen biztonsága és szuverenitása, valamint a palesztinokat támogató tiszteletreméltó emberek elleni támadásokat, akik minden tőlük telhetőt megtesznek Gáza ostromának megtörésére. Az agresszió ismét megmutatja, hogy az Egyesült Államok teljes értékű partner a gázai és a térségbeli mészárlásban, támogatja azt, és megtámadja azokat, akik a palesztin nép mellett állnak. Üdvözöljük Jement és népét, és megerősítjük, hogy a támadások nem gyengítik, hanem erősítik őket, és továbbra is támogatni fogják a palesztin népet" - jelentette be a Hezbollah.



Az Európai Unió 2013 júliusban felvette a Hezbollah fegyveres szárnyát a terrorizmus elleni feketelistájára a libanoni fegyveres csoportnak a bulgáriai halálos buszrobbantásban való részvétele és a szíriai háborúban játszott szerepe nyomán. A Hamász is szerepel az EU 21 szervezetet felsoroló terrorszervezetet felsoroló listáján.



A húszi lázadók az utóbbi hónapokban destabilizáló hatású támadásokat követtek el a vörös-tengeri kereskedelmi hajózás ellen, brit és más külföldi hajókat veszélyeztetve. A támadások komoly fennakadást okoztak e kulcsfontosságú kereskedelmi útvonal forgalmában, és ezzel felhajtották a nyersanyagárakat is.