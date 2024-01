Ukrajnai háború

Finnország további négy hétig zárva tartja Oroszországgal közös határát

Finnország további négy hétig, február 11-ig zárva tartja Oroszországgal közös határát - jelentette be csütörtökön a finn belügyminisztérium.



Tavaly év végén zárták le a finn hatóságok a finn-orosz határszakaszt a menedékkérők egyre növekvő áradata miatt. Eredetileg a határzár január 15-ig tartott volna, ezt hosszabbították meg most újabb négy héttel.



Két határátkelőt rövid időre újra megnyitottak decemberben, akkor két nap alatt 300 menedékkérő érkezett Oroszországból. Finnország szerint Moszkva manipulációja áll az illegális bevándorlók tömeges érkezése mögött, de Oroszország ezt tagadja.



Elina Valtonen finn külügyminiszter a Kyodo japán hírügynökségnek adott interjúban a hét elején azt mondta, Oroszország továbbra is komoly fenyegetést jelent számukra annak ellenére, hogy Helsinki tavaly óta már a NATO tagja.



Oroszország "agresszív, imperialista állam, amely nem tartja tiszteletben a nemzetközi jogot és az ENSZ Alapokmányát. Az (Ukrajna elleni) invázióval megmutatta az igazi arcát. Arra kell készülnünk, hogy még nagyon hosszú ideig komoly fenyegetést jelent majd a biztonságunkra és az értékeinkre nézve" - fogalmazott a tárcavezető a csütörtökön megjelent interjúban.



Valtonen állítása szerint Oroszország azt követően sem hagyott fel a Finnországot célzó kémkedéssel és kibertámadásokkal, hogy a szomszédos ország hivatalosan a NATO tagállama lett. A miniszter elítélte azt is, hogy Moszkva illegális bevándorlókat küld Finnország területére a két ország közös határán keresztül.



A finn külügyminiszter elmondta, az ukrajnai háború kirobbanása óta "nincs kapcsolat" Oroszországgal, és Finnország "jelenleg már csak arra törekszik, hogy meg tudja védeni magát és hatékonyan el tudja rettenteni" Moszkvát.