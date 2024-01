Illegális bevándorlás

Hollandiában a menedékkérők száma az új évben is magas maradt

Hollandiában a menedékért folyamodók száma az új évben is magas maradt, 2024 első hetében mintegy ezer menedékkérelmet dolgoztak fel az illetékes hatóságok - derült ki a holland igazságügyi és biztonságpolitikáért felelős minisztérium heti adataiból.



Egyetlen hétre vonatkozóan ez az elmúlt évek legmagasabb száma. A beáramlás mindazonáltal már 2023 utolsó három hónapjában is jelentősen magasabb volt, mint az előző években.



A tavalyi első héten mintegy 700-an nyújtottak be menedékkérelmet Hollandiában, 2022-ben 600-an, 2021-ben pedig 400-an. Ezek az adatok nemcsak az új kérelmezőkre vonatkoznak, hanem azokra is, akik családegyesítés útján utaznak Hollandiába.



A holland bevándorlási hivatal (IND) adatai szerint jelentősen megnőtt a menedékjogot kérő, kísérő nélküli gyermekek száma, tavaly mintegy 6000 kérelmet regisztráltak a hatóságok. Az IND munkatársai a De Telegraaf című napilapnak nyilatkozva elmondták, hogy a harmadik országbéli állampolgárok gyakran előreküldik gyermekeiket a fogadóországba, mert úgy vélik, családegyesítés révén könnyebb lesz számukra a menedékjog megszerzése. A gyerekek Hollandiába érkezésük után hamarosan családegyesítési kérelmet nyújtanak be, és a származási országban élő közvetlen családtagok csatlakozhatnak hozzájuk, ha menedékkérelmüket jóváhagyják. Az igazságügyi és belbiztonsági minisztériumot is aggasztja ez a tendencia.



"A kísérő nélküli kiskorúak egyre növekvő beáramlása rendkívül aggasztó és tarthatatlan" - nyilatkozott Ruben Brekelmans, a Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért kormánypárt parlamenti képviselője a De Telegraafnak. "A menekültpolitikát nem lehet ennél rugalmasabbá tenni a fiatalok esetében, mert még több kiskorú érkezik majd az országba" - tette hozzá. A képviselő szerint szigorítani kell a kísérő nélküli kiskorúakkal és a családegyesítéssel kapcsolatos holland politikát.



A készülő új európai menekültügyi megállapodás hamarosan lehetővé teszi, hogy a felnőtt menedékkérőket az európai külső határokon feltartóztassák, és már ott felmérjék a kérelmük esélyeit, de a gyermekek esetében ez a gyakorlat nem alkalmazható - emlékeztetett a napilap.



Az igazságügyi és belbiztonsági minisztérium nemrégiben komoly aggodalmát fejezte ki a kísérő nélküli kiskorúak számára fenntartott menedékhelyek hiánya miatt. A holland parlament alsóházának írt levelében a minisztérium vezetése megjegyezte, hogy október végén mintegy 290 kiskorút kellett elhelyezni a Ter Apel-i regisztrációs központban, az ország legnagyobb befogadószállásán, miközben csupán 55 hely áll kiskorúak rendelkezésére.

Westerwolde település helyi tanácsa, amelyhez a Ter Apel-i menekültközpont igazgatása tartozik, bírósághoz fordul azzal a követeléssel, hogy a nemzeti menekültügyi ügynökség (COA) korlátozza a létesítményben elhelyezendő menedékkérők számát - írta szerdán a Dutchnews hírportál. A központ 2000 lakos befogadására alkalmas, de ezt a határt többször is átlépték. Az illetékes minisztériumhoz tartozó igazságügyi és biztonsági felügyelet nemrégiben felhívta a figyelmet, hogy a menekültközpont a legalapvetőbb igényeket sem elégíti ki az ellátás és a szállás tekintetében, és aggodalomra adnak okot a befogadóközpontban uralkodó rossz higiéniai körülmények, a kábítószer-használat és a fertőző betegségek szűrésének hiánya. Westerwolde tanácsa azt szeretné, hogy a COA -t napi 25 ezer eurós bírsággal büntessék, ha nem csökkenti a migránslétszámot a hivatalos maximumra.



A múlt héten Groningen tartományból kilenc polgármester, valamint a tartomány királyi megbízottja (önkormányzati vezetője), René Paas levélben fordult az ügyvivő holland kormányhoz az ügyben, és azzal is megvádolták a kabinetet, hogy szándékosan hagyta a válság kialakulását.



A holland parlament felsőháza a jövő héten vitatja meg azt a jogszabályt, amely a menekültek igazságosabb elosztását hivatott biztosítani az ország területén.