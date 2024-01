Izraeli-palesztin

Gázai hatóságok: már több mint 23 ezer palesztin vesztette életét

A Gázai övezeti háború kezdete óta már 23 357 palesztin vesztette életét - közölte szerdán az övezetet irányító Hamász iszlamista szervezet felügyelete alatt álló egészségügyi minisztérium.



A közlemény szerint október 7. óta további 59 410 palesztin szenvedett sérülést.



A palesztin biztonsági erők közölték, hogy az izraeli hadsereg szerdán is folyamatosan támadta az övezet csaknem teljes területét, de főként Deir el-Bala és Hán-Júnisz térségét.



A hadműveletekről szóló jelentést az izraeli hadsereg szóvivője, Avicháj Adraé is megerősítette: az elmúlt egy nap folyamán 150 célpont ellen hajtottak végre támadásokat. Az övezet középső részén fekvő al-Maghazi menekülttáborban rejtőzködő palesztin fegyvereseket a légierő támadta, a szárazföldi csapatok pedig 15 alagútbejáratot semmisítettek meg.



A palesztin vöröskereszt az X közösségi portálon azt írta, hogy az övezet középső részén fekvő Deir el-Balában találat érte a szervezet egyik mentőautóját, a mentőegység négy tagjának halálát okozva. Hozzátették, hogy október 7. óta 120 mentőautó semmisült meg Gázában, és a mentőegységek 326 tagja vesztette életét az izraeli támadásokban.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz genfi online sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy szerdán egy újabb, az utóbbi két héten belül már a hatodik gázai segélyszállítmányuk elindítását kellett leállítaniuk a bombázások, az üzemanyag-beszerzési korlátozások, valamint a kommunikáció ellehetetlenülése miatt; egyúttal felszólította Izraelt, hogy mielőbb engedélyezze a WHO és a többi segélyszervezet bejutását az övezetbe, hogy célba juttathassák segélyszállítmányaikat.