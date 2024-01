Túszokat ejtettek

Csuklyás fegyveresek rontottak be a televízióba élő adás közben - videó

Csuklyás fegyveresek rontottak be kedden az ecuadori TC televízió stúdióiba adás közben, lövöldözést és sikolyokat is lehetett hallani, néhány dolgozót túszul ejtettek, akiket később a rendőrség kiszabadított, a fegyvereseket pedig elfogták.



Előző nap Daniel Noboa elnök szükségállapotot hirdetett ki.



Az élő adásban látni lehetett, amint a stáb tagjai a TC quayaquili stúdióinak padlóján kuporogtak, miközben fegyveresek a kamera előtt gesztikuláltak. Azt is lehetett hallani, amint valaki felkiáltott: "a rendőrséget ne!".

Az országos rendőrség a közösségi médiában közölte, hogy a különleges egységeit a helyszínre vezényelték.



Később Roberto Izurieta Cánova, az elnök hivatal vezetője közölte, a televízió túszul ejtett munkatársait a rendvédelmi erők kiszabadították. Az országos rendőrparancsnok pedig bejelentette, hogy a televízió épületébe behatoló valamennyi fegyverest elfogták.



Noboa, az ország egyik leggazdagabb embere, aki novemberben lépett hivatalba, a kábítószer-kereskedelem, valamint az utcai és a börtönökben dúló erőszak visszaszorítását ígérte.



Noboa hatvannapos szükségállapotot hirdetett ki hétfőn, felhatalmazva a katonaságot, hogy járőrözzön, egyebek mellett a börtönökben, és országos éjszakai kijárási tilalmat rendelt el.



Az intézkedés válasz volt a Choneros bűnszövetkezet vezetőjének, Adolfo Macíasnak a börtönből történt szökésére, ahol harmincnégy éves büntetését töltötte, valamint más, börtönökben történt incidensekre, amelyek során a fogva tartottak őröket ejtettek túszul.