Őrizetbe vettek egy férfit, aki autójával nekihajtott a Fehér Ház kerítésének

Az amerikai hatóságok őrizetbe vettek egy embert a Fehér Ház közelében hétfőn, miután a gyanúsított járművével az épület kerítésének ütközött - közölte a magas rangú kormánytisztviselőket védő titkosszolgálat, a US Secret Service.



A szolgálat szóvivője, Anthony Guglielmi az X közösségi oldalon arról számolt be, hogy nem sokkal helyi idő szerint 18 óra előtt "egy jármű a Fehér Ház épületegyüttese külső kapujának ütközött". Hozzátette: a sofőrt őrizetbe vették, és vizsgálják az ütközés okát.



Joe Biden amerikai elnök az incidens idején nem tartózkodott a városban, és a biztonsági szolgálatok nem közölték, hogy egyszerű balesetről vagy egy esetleges célzott támadásról van-e szó a főváros, Washington központjában található épület ellen.



A washingtoni rendőrség elszállította a járművet, de a "sofőr továbbra is őrizetben van, és a nyomozás folytatódik" - mondta Guglielmi.

