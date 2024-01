Laza rögzítéseket találtak a Boeing 737 Max 9-esek vizsgálata során

Az amerikai United légitársaságnál több hiányosságot, egyebek mellett kilazult rögzítéseket találtak az átnézett Boeing 737 Max 9-es gépeken - közölték hétfőn a vizsgálat első megállapításaként, amit azután rendeltek el, hogy az Alaska Airlines hasonló típusú gépéről a levegőben levált egy oldalpanel pénteken, nagyméretű nyílást hagyva a repülőn.



A United közlése szerint az érintett ajtópanelre vonatkozó vizsgálat során "üzembe helyezéssel kapcsolatos ügyeket" találtak, aminek nyomán megerősítettek egyes rögzítéseket.



Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (Federal Aviation Administration) a pénteki eset után elrendelte az új fejlesztésű típus - amelyet az United, az Alaska Airlines és néhány külföldi légitársaság tart forgalomban - repülési tilalmát.



Az amerikai hatóságok hétfőn egy családi ház kertjében megtalálták a repülőgép vészkijárat-paneljét.



A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség elnöke szombati sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, "nagyon, nagyon szerencsések vagyunk, hogy (az eset) nem végződött valami sokkal tragikusabb módon". Jennifer Homendy megjegyezte, hogy a gép 26-os üléssorában, ahonnan az oldalpanel kiszakadt, senki nem ült. A közlekedésbiztonsági illetékes hangsúlyozta, hogy teljesen másként végződhetett volna az eset akkor is, ha már utazómagasságban, 9-10 ezer méteren történik, amikor az utasok egy része kikapcsolja a biztonsági övet.



Az Alaska Airlines Boeing 737 MAX 9-ese Portlandből indult kaliforniai úti cél felé pénteken este, amikor néhány perccel a felszállás után, csaknem 5 ezer méter magasságban a vészkijáratként szolgáló panel kiszakadt az üléssor mellett, jókora nyílást hagyva a jármű törzsén. Ezt követően hirtelen nyomáscsökkenés következett be, ami a beszámolók szerint több tárgyat kiszippantott, így mobiltelefont, és ruhákat.



A pilóták vészjelzést adtak le és utasítást adtak az oxigénmaszkok felvételére, majd visszafordultak Portland repülőterére, ahol a gép biztonságosan landolt. A balesetben senki nem sérült meg. Az esetben érintett gép szinte teljesen új volt, alig két hónapja állt forgalomba.



A Boeing, és a géptörzset építő Spirit AeroSystems részvényeinek árfolyama a New York-i értéktőzsdén az eset utáni első kereskedési napon, hétfőn 8, illetve 11,1 százalékot esett.

And just like that, window seats are now more unpopular than middle row seats....#Boeing #AlaskaAirlines



