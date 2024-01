Észak-Korea

Kim Dzsongun elvileg ma 40 éves

Továbbra sem tudni pontosan, hogy mikor született Kim Dzsongun észak-koreai vezető, aki a feltételezések szerint 1984. január 8-án született, de az észak-koreai állami médiumok hétfőn nem számoltak be a 40. születésnapjáról - jelentette a Yonhap dél-koreai hírügynökség.



Sem a központi észak-koreai sajtóorgánumok, sem az állami televízió, sem a KCNA helyi hírügynökség nem számolt be Kim születésnapjáról.



A kommunista diktatúra mind ez idáig azt sem közölte hivatalosan, hogy Kim pontosan melyik évben, 1982-ben, 1983-ban vagy 1984-ben született.



Korábban az észak-koreai állam sajtó csak arról tudósított, hogy Kim meglátogatott egy újonnan épült csirkefarmot, ahová lánya, Kim Dzsue is elkísérte. Az észak-koreai vezető látogatása során a baromfitenyésztés fellendítését szorgalmazta, hogy ezzel "lényegi változást" érhessenek el az emberek életszínvonalában - közölte a Yonhap.



A dél-koreai országegyesítési minisztérium kijelentette, hogy folyamatosan figyeli az északi média tevékenységét.



"Észak-Koreának nem szokása kiemelni vagy megemlíteni Kim Dzsongun születésnapját. Bár sok feltételezés fogalmazható meg, hogy ezt milyen szándék vezérli, de nem fogunk elhamarkodott következtetéseket levonni" - mondta a minisztérium szóvivője sajtótájékoztatóján. Észak-Koreában nemzeti ünnepnek nyilvánították Kim néhai nagyapja, Kim Ir Szen és néhai édesapja, Kim Dzsong Il születésnapját.