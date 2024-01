Izraeli-palesztin

Újabb fegyverraktárakat és alagutakat talált az izraeli hadsereg Gázában

A Hamász iszlamista terrorszervezet újabb fegyverraktárait és alagútjait találta meg az izraeli hadsereg (IDF) Gázában - jelentette a katonai szóvivő hétfő reggel.



Az IDF szárazföldi és légiereje vasárnap este közös hadművelettel mintegy harminc célpontot támadott, melyek egy része a föld alatt van a Gázai övezet déli részén fekvő Hán-Juniszban, ahol fegyvereket tároltak.



Emellett egy izraeli egység észrevett egy, több mint tíz palesztin fegyveresből álló csoportot, akik arra készültek, hogy rakétákat indítsanak Izrael felé, és végeztek velük. Szintén Hán-Juniszban számos fegyvert találtak a Hamász egyik harcosának járművében.



A Gázai övezet közepén, mezőgazdasági területen egy alagút lejáratára bukkantak, melyben több ezer dollárt és sok fegyvert találtak. Ezenkívül a Gázai övezet közepén fekvő Al-Magaziban az IDF megostromolt egy fegyverraktárat, ahol nagy hatótávolságú rakétákat tároltak.



Palesztinok a Gázai övezet közepén fekvő Dir al-Balahban számoltak be izraeli egységek támadásáról, melyekben nyolc ember vesztette életét. Súlyos bombázásokról adtak hírt Hán-Juniszban is.



A Hamász által ellenőrzött gázai egészségügyi minisztérium bejelentette, hogy az utóbbi napon 73 embert öltek meg az övezetben. A közlemény szerint 99 sebesültet is kórházba vittek.



A dél-koreai hírszerző ügynökség szerint a Hamász Észak-Koreában gyártott fegyvereket is használ, noha Phenjan tagadja, hogy fegyvereket adna el a szervezetnek.



"Zsidó telepeket kell létrehoznunk Gázában. Ha nem vagyunk ott és kétmillió náci él ott, akkor tíz vagy tizenöt év múlva új október 7-re ébredünk" - hangoztatta Becálel Szmotrics pénzügyminiszter a 14-es tévécsatorna vasárnap esti műsorában.



Joáv Galant védelmi miniszter a The Wall Street Journalnak adott interjújában a gázai háború új szakaszát ismertette, mely szerinte a heves harcok helyett "különleges műveleteket" jelent. A háború új szakasza véleménye szerint sokáig fog tartani, egészen a Hamász megsemmisítéséig. Az IDF bejelentette, hogy a légierő vasárnap este megtámadta a libanoni síita Hezbollah célpontjait libanoni területen, a szervezet katonai egységét Marvahin faluban, valamint rakétavetőket Ajta es-Sab faluban, az izraeli határ közelében.