Egy ház udvarán találták meg az amerikai utasszállító kiszakadt ajtaját

Egy külvárosi ház udvarán megtalálták azt a kulcsfontosságú alkatrészt, amelynek elvesztése miatt kényszerleszállást hajtott végre az amerikai Alaska Airlines 737 MAX típusú repülőgépe - közölte vasárnap késő este az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB).



A vészkijáratot fedő panel leszakadt az Alaska Airlines repülőgépének bal oldaláról pénteken, az oregoni Portlandből a kaliforniai Ontario felé tartó felszállást követően, a gépben nyomáscsökkenés következett be, és a pilóták kénytelenek voltak visszafordulni a 171 utassal és a hatfős személyzettel a fedélzeten. A Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) szombaton elrendelte 171 Boeing MAX 9 típusú repülőgép ideiglenes repülési tilalmát, amelyekbe ugyanezt a mintegy 27 kilogamm súlyú panelt szerelték be, és amely egy főként fapados légitársaságok által használt vészkijárati ajtót pótol.



Az eltűnt panelt vasárnap egy csak Bob néven azonosított portlandi iskolai tanár találta meg a Cedar Hills városrészben lévő háza hátsó kertjében - közölte Jennifer Homendy, az NTSB elnöke. Az illetékes korábban újságíróknak azt mondta, a hiányzó alkatrész kulcsfontosságú a baleset okának meghatározásához.



December 7-én, január 3-án és január 4-én ugyanezen az Alaska Airlines repülőgépen bekapcsolt az automatikus nyomáskiegyenlítés hibajelző lámpája, de nem volt világos, hogy van-e összefüggés ezen incidensek és a baleset között. Az Alaska Airlines az incidensek után úgy döntött, hogy nem használja a repülőgépet a Hawaii felé tartó hosszú, víz fölötti repülésekre, hogy szükség esetén gyorsan vissza tudjon térni egy repülőtérre - tette hozzá.



Az FAA vasárnap közölte, hogy az érintett Boeing MAX 9-es repülőgépek flottája - beleértve más légitársaságok, köztük a United Airlines üzemeltetőit is - mindaddig repülési tilalom alatt marad, amíg a szabályozó hatóság meg nem győződik azok biztonságáról. Az FAA még szombaton bejelentette: a szükséges ellenőrzések négy-nyolc órát vesznek igénybe, ami alapján az iparágban sokan feltételezik, hogy a repülőgépek nagyon gyorsan ismét közlekedhetnek.



Az Alaska Airlines vasárnap 170, hétfőn pedig további 60 járatot törölt, és közölte, hogy a repülési tilalom miatt az utazási fennakadások várhatóan legalább a hét közepéig eltartanak. Az Egyesült Államok egyik legnagyobb légitársasága, a United Airlines 79 MAX 9 típusú gépét kénytelen nélkülözni, a cég vasárnap 230 járatot, azaz a tervezett indulások 8 százalékát törölte.

And just like that, window seats are now more unpopular than middle row seats....#Boeing #AlaskaAirlines



pic.twitter.com/qhq6yfgBdo