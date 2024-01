USA

Befogadta az amerikai legfelsőbb bíróság Trump fellebbezését a választásból kizárásáról szóló ügyben

Befogadta Donald Trump fellebbezését a választási indulásból való Colorado állambeli kizárásáról az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága pénteken.



Az Egyesült Államokban alkotmánybírósági szerepet is betöltő, legfőbb jogi fórum közölte, hogy eleget tesz Donald Trump kérésének a gyorsított eljárásról is, és a két fél szóbeli érveinek meghallgatását február 8-ra tűzte ki.



Donald Trumpot Colorado állam legfelsőbb bírósága zárta ki már az előválasztási indulás lehetőségéből is decemberben hozott határozatában, amelyben az ország alkotmányával érvel, és arra hivatkozik, hogy a korábbi elnök zendülésben és lázadásban érintett a 2021. január 6-i eseményekkel összefüggésben.



Donald Trump jogászai a fellebbezést szerdán nyújtották be a szövetségi legfelsőbb bírósághoz a Coloradóban hozott döntés ellen.



A legfelsőbb bíróság döntése arról határoz majd, hogy az Egyesült Államok alkotmányának 1868-ban elfogadott 14. kiegészítése a zendülésben érintettek közhivatalból kizárásáról alkalmazható-e Donald Trump esetében.