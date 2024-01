Tragédia

Napokon belül elkezdődhetnek a részben leomlott székelyudvarhelyi diákotthon állagmegőrzési munkálatai

Az időjárás függvényében napokon belül elkezdődhetnek a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium részben leomlott diákotthonának állagmegőrzési munkálatai - tájékoztatta az MTI-t pénteken Lukácsi Katalin, az iskola szóvivője.



Közölte: a biztonságba helyezési munkálatokhoz a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal a szerkezeti szakvélemény alapján december 27-én, sürgősségi eljárásban kiállította az építkezési engedélyt. A szakhatósági jóváhagyásokat a munkálatok befejezéséig kell beszerezni - tette hozzá. A szóvivő szerint a sürgősségi beavatkozást előzetesen bejelentették a különböző hatóságoknál, más jóváhagyásra nincs szükség.



A kivitelező a székelyudvarhelyi KVADRUM AXIS Kft., mely a Tamási Áron Gimnázium két, már elkészült épületének a felújítását is végezte. A cég a tulajdonos Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség felkérésére a konszolidációs munkálatok elvégzését is vállalta, melyre megköttetett a szerződés - tájékoztatott Lukácsi Katalin.



Az MTI kérdésére a szóvivő arról is beszámolt, hogy az építkezési felügyelőség által kinevezett szakértő szakvéleményében két fázisban határozza meg a beavatkozások menetét. Elsőként egy sürgősségi beavatkozást írt elő, mellyel a sérült, pince nélküli épületszárnyat stabilizálják ideiglenesen, amíg sor kerül a második fázisra. Ebben a szakaszban a nem sérült pincés épületszárny és a tornaterem teljes felújítására kerül sor, és a sérült épületrész is újraépül.



"Az első fázis munkálatai napokon belül elindulnak, valószínűleg, időjárás és más tényezők függvényében, négy hét alatt befejeződnek. A második fázis egy új tervezési és engedélyezési dokumentációt igényel és valószínűleg több hónapig is eltart" - tudatta a Tamási Áron Gimnázium szóvivője, hangsúlyozva: becsült határidőkről van szó, melyeket számos tényező befolyásolhat.



Hozzátette, hogy a végső munkálatok - az épület már korábban tervezett teljes felújítása - ezután indulhatnak el, és egy-két évig is eltarthatnak. A diákotthon 95 lakóját befogadó székelyudvarhelyi kollégiumok egyelőre tanév végéig biztosítanak helyet a diákok számára.

A munkálatok finanszírozására vonatkozó kérdésre a szóvivő tudatta: a bentlakás teljes felújítására a gyulafehérvári érsekség tavaly októberben támogatási kérést nyújtott be a magyar kormányhoz, és ennek részbeni fedezetére december elején ígéretet kapott.



Az érsekség a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatalhoz is támogatási kérést nyújtott be, miután a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Hargita Megyei Egyeztető Tanácsa a diákotthon épületének a helyreállítására szánta a megye önkormányzatainak visszaosztott román állami költségvetési pénzeket. A szóvivő közlése szerint ez az összeg - 1,2 millió lej (91,4 millió forint) - részben fedezi a sürgősségi beavatkozásokat. A korábbi tájékoztatás szerint a támogatás megérkezett a székelyudvarhelyi önkormányzathoz. Ezt belefoglalják a város 2024-es költségvetésébe, és bérleti díjként eljuttatják az érsekséghez, hogy az épület javítására fordíthassa.



A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium kétszintes diákotthonának megközelítőleg harmada december 18-án dőlt össze, miután az épület külső fala, amely mellett két méter mély vízelvezető árkot ástak, leomlott. A romok négy diákot temettek maguk alá: egy földszinten lakó 17 éves fiú életét vesztette, az emeleti szoba romjai alól kimentett három lány közül pedig kettő könnyebben, a harmadik súlyosan megsérült, őt a Maros megyei Sürgősségi Klinikai Kórház intenzív osztályán ápolják.



Az ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés, illetve sérülésokozás gyanújával folytat büntetőeljárást annak a cégnek az ügyvezetője ellen, amely csatornázási munkát végzett a diákotthonnál, és ennek keretében több mint két méter mély árkot ásatott az épület fala mellett. Az ügyvezető jelenleg 60 napos hatósági felügyelet alatt van.