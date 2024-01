Ukrajnai háború

Ukrajnából vásárolt rakétákkal akarhattak terrortámadást végrehajtani Bécsben és Kölnben

Ukrajnából vásárolt volna légvédelmi rakétát egy iszlamista terrorszervezet, amely Bécsben és Kölnben készült merényletre szilveszterkor - írja az Index.



Mint ismeretes, korábban az osztrák, a német és a spanyol hatóságok információkat kaptak arról, hogy egy terrorszervezet, az Iszlám Állam afgán ága (ISPK) több támadást tervez Európában az ünnepi időszakban. Az üggyel összefüggésben több embert letartóztattak, a terrorakciókra pedig nem került sor.



Ezzel kapcsolatban az osztrák Exxpress közölt újabb részleteket hatósági forrásokra hivatkozva. Mint írták, Bécsben - egész pontosan az Ottakring nevű városrészben - három személyt tartóztattak le egy menekültközpontban, akik a gyanú szerint mind az ISPK-hoz tartoznak.



A portál azt írta, hogy e személyek egyike nem sokkal korábban Kölnbe utazott, hogy felmérje, milyen biztonsági intézkedések vannak érvényben a kölni katedrálisnál. Közlésük szerint a nyomozók azt is megtudták egy informátortól, hogy a terroristák Ukrajnából akartak légvédelmi rakétát vásárolni az akcióikhoz.



Az Exxpress szerint a terroristáknak egy, a Donbászban harcoló személy ajánlotta azt, hogy darabonként 5000 dolláros áron elad nekik az amerikai gyártmányú, vállról indítható Stinger légvédelmi rakétákból. Az értesülés szerint ez a kontaktszemély állítólag többször is Németországba utazott, és fegyvereket ajánlott eladásra (arra korábban az Europol is figyelmeztetett, hogy az Ukrajnába került nyugati fegyverek egy része a feketepiacon köt ki, és ezek akár terroristákhoz is eljuthatnak).



A portál azt is megjegyezte, hogy az ISPK vélt tagjai közül összesen kilenc embert tartóztattak le 2023 nyara óta. Hozzátették, ez a terrorsejt volt az a szervezet, amely a bécsi Pride-felvonuláson is merényletre készült tavaly nyáron (ezt az akciót ugyancsak meghiúsították az osztrák hatóságok).