Döbbenetes videó: tárgyalás közben vetette rá magát a bírónőre a vádlott

Súlyos testi sértés miatt állt bíróság elé egy férfi Las Vegasban. Deobra Delone Redden tárgyalás közben nem bírt az indulataival, egyszercsak átugrott a pulpituson, és rátámadt a bírónőre.



Többen megpróbáltak segíteni, ám csak percekkel később sikerült ártalmatlanítani a megvadult férfit.



A megtámadott Mary Kay Holthus bírónő csak kisebb sérüléseket szenvedett, a segítségére siető bírósági marsallt viszont kórházba kellett szállítani.

District Court Judge Mary Kay Holthus was violently attacked by a criminal defendant who leaped over the bench. pic.twitter.com/ZgkrTpvEQY