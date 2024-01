Tragédia

Hétfőtől órarend szerint folytatódik a tanítás a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban

Hétfőtől órarend szerint folytatódik a tanítás a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban, decemberben részben leomlott diákotthonának lakóit pedig a székelyföldi város más tanintézeteinek kollégiumai fogadták be - közölte csütörtökön az iskola vezetősége.



A székelyudvarhelyi tanintézet a honlapján közzétett közleményében azt írta: a diákotthon 95 lakóját a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium, a Református Diákotthon Alapítvány, a Kós Károly Szakközépiskola és az Eötvös József Mezőgazdasági Szakközépiskola diákotthona, illetve az Unitárius Vendégház és a Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek fogadták be.



Közölték továbbá, hogy hétfőtől - amikor véget ér a romániai téli szünet - órarend szerint folyik majd a tanítás az iskolában. A korábban a diákotthon tornatermében megtartott testnevelésórák és az alternatív tevékenységek más helyszínen lesznek.



A gimnázium az eddig beérkezett adományokról is beszámolt. Mint írták, a Tamási Áron Véndiák Egyesülethez 18 316 lejnyi (1,39 millió forint) és 10 139 236 forintnyi adomány érkezett, míg a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítványnál 60 150 lej (4,58 millió forint) gyűlt össze. A Hébe Alapítvány a Tamási Áron Gimnázium diákjaiért számlájára 35 ezer lej (2,66 millió forint) érkezett - közölték.



A román kormánytól a Hargita megyei önkormányzatoknak visszaosztott és a székelyudvarhelyi diákotthon újjáépítésére felajánlott 1,2 millió lejes (91,4 millió forint) kormánytámogatás is megérkezett a székelyudvarhelyi önkormányzathoz. Ezt belefoglalják a város 2024-es költségvetésébe, és bérleti díjként eljuttatják a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekséghez, hogy az épület javítására fordíthassa.



A román kormány által kiutalt gyorssegély is megjött - írták -, az enyhébb sérüléseket szenvedett két lány nyolcezer lejes (609 ezer forint), míg a balesetben meghalt fiú családja és a Marosvásárhelyen ápolt lány tízezer lejes (762 ezer forint) támogatást kapott. A Maszol hírportál azt írta, hogy az újjáélesztett lány állapota továbbra is válságos, az orvosok arra várnak, hogy stabilizálódjon.

Arra, hogy a részben leomlott épület állagmegőrzési munkái mikor kezdődhetnek el, nem tér ki a közlemény. A gimnázium vezetősége legutóbb arról tájékoztatott, hogy karácsony után kérik ennek engedélyezését a polgármesteri hivataltól és a nyomozóhatóságoktól. A Székelyhon korábbi beszámolója szerint a polgármesteri hivatal ezt a karácsony utáni első munkanapon kiállította az érsekségnek, miután ellenőrizte az általuk benyújtott szakvéleményt. Eszerint menthető az épület, de jelentős beavatkozásra lesz szükség - írták.



A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium kétszintes diákotthonának megközelítőleg harmada december 18-án dőlt össze, miután az épület külső fala, amely mellett két méter mély vízelvezető árkot ástak, leomlott. A romok négy diákot temettek maguk alá: egy földszinten lakó 17 éves fiú életét vesztette, az emeleti szoba romjai alól kimentett három lány közül pedig kettő könnyebben, a harmadik súlyosan megsérült, őt a Maros megyei Sürgősségi Klinikai Kórház intenzív osztályán ápolják.



Az ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés, illetve sérülésokozás gyanújával folytat bűntetőeljárást annak a cégnek az ügyvezetője ellen, amely csatornázási munkát végzett a diákotthonon, és ennek keretében több mint két méter mély árkot ásatott az épület fala mellett. Az ügyvezető jelenleg 60 napos hatósági felügyelet alatt van.