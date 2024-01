Több mint 100 halálos áldozatot követelt az iráni kettős robbantás - felkavaró videó

Több mint száz ember életét vesztette, és 211-en megsebesültek szerdán az iráni Forradalmi Gárda néhai vezetőjének sírjánál végrehajtott robbantásokban az ország délkeleti részén fekvő Kermán város temetőjében.



Egyelőre egyetlen csoport sem vállalta magára az iráni állami média által "terrorista" merényletnek nevezett, 103 halottat követelő támadást, amely az eddigi legsúlyosabb az Iszlám Köztársaság 45 éves történetében.



A két robbanás a 2020 januárjában amerikai dróntámadásban meghalt Kászem Szulejmáni vezérőrnagy halálának évfordulóján rendezett szertartáson történt. Az állami televízió híradásai szerint a kermáni temetőben irániak százai gyűltek össze, hogy megemlékezzenek Szulejmáni halálának évfordulójáról.



Ahmad Vahídi iráni belügyminiszter az állami televíziónak elmondta, hogy az első bomba délután 3 óra körül robbant fel, a másik pedig mintegy 20 perccel később. Elmondása szerint a második robbanásban haltak és sebesültek meg a legtöbben. A milicisták gyakran késleltetett robbanást alkalmaznak, hogy a helyszínre érkező mentőket vegyék célba, még több áldozatot okozva ezzel - írja az MTI. Az iráni belügyminiszter a robbantások ügyében "gyors és erőteljes" reagálást ígért. Az iráni vezetés csütörtökre országos gyásznapot hirdetett.



Az iráni Forradalmi Gárda egykori vezetőjének már a 2020-as temetése is tragikusra sikeredett: tömegverekedés tört ki, és legalább 56 ember meghalt, több mint 200 pedig megsérült, miközben több ezren tolongtak a menetben.

