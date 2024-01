2024

Több ezer migránst tartóztattak le az újévi razziák során - média

Mintegy 3000 külföldi állampolgárt fogtak el a rendőrök Szentpéterváron szilveszterkor, közülük több százan a migrációs törvények megsértésével tartózkodtak Oroszországban - jelentette a média.



A szentpétervári rendőrök teljes erővel biztosították a közrend és a közbiztonság védelmét a szilveszteri ünnepségek alatt, "különös figyelmet" fordítva a történelmi belvárosra. Bár a hatóságok nem számoltak be nagyobb szabálysértésekről, rendvédelmi források szerint több ezer embert vettek rövid időre őrizetbe az okmányok ellenőrzése céljából.



"A rendőrök mintegy 3000 külföldi állampolgárt állítottak elő a város központi részéből közigazgatási eljárásra. Mint kiderült, több mint 600 migráns tartózkodik Oroszországban a migrációs jogszabályok különböző megsértésével" - mondta a Sputniknak egy rendőrségi forrás.



A szabálysértőket a Fontanka hírportál szerint 7000 rubelig (78 dollár) terjedő bírsággal sújtották, legalább 100 papírok nélküli migránsra pedig most már az Oroszországból való kitoloncolás vár. A hatóságok egyelőre nem közölték az őrizetbe vett személyek nemzetiségét.



A volt szovjet köztársaságok lakói, főként a Kaukázusból és Közép-Ázsiából az elmúlt két évtizedben tömegesen érkeztek Oroszországba munkát keresve. A hivatalos statisztikák 3 millióra teszik a vendégmunkások számát, nem számítva azokat, akik illegálisan élnek és dolgoznak Oroszországban.



Tavaly Vlagyimir Putyin elnök azt mondta, hogy az Oroszországba érkező bevándorlóknak be kell tartaniuk az ország törvényeit, tiszteletben kell tartaniuk a szokásokat és hagyományokat, beleértve a nyelvtanulást is.



Oroszország és polgárai érdekeit "első helyre kell helyezni" - jelentette ki, hozzátéve, hogy a bevándorlóknak és a látogatóknak be kell tartaniuk a törvényeket, miközben "nekünk, mint civilizált országnak, biztosítanunk kell a jogaikat is".