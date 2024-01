Ukrajnai háború

Folyamatos járőrözésbe kezdtek vadászgépek Lengyelország felett

A lengyel légvédelem pénteken egy légi eszköz ideiglenes, néhány percig tartó behatolását észlelte kelet felől az ország légtérébe. 2024.01.02 09:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az orosz légierő Ukrajna elleni intenzív támadásai miatt a lengyel légtér védelmére folyamatos járőrözésbe kezdett kedd hajnalban két lengyel és két amerikai F-16-os vadászgép, valamint egy utántöltő repülőgép - jelentette be kedden a lengyel hadsereg műveleti parancsnoksága.



A gépek a közép-lengyelországi Lask légibázisról szálltak föl. A műveleti parancsnokság felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy a folyamatos járőrözés, amely az ország keleti felére koncentrál, állandó magasabb zajszinttel jár.



A lengyel légvédelem pénteken egy légi eszköz ideiglenes, néhány percig tartó behatolását észlelte kelet felől az ország légtérébe. Emiatt akkor szintén felszálltak F-16-osok. A NATO később orosz robotrepülőgépként azonosította behatoló légi eszközt.



A légtérsértés környezetében a lengyel területvédelmi erők kutatást indítottak annak felderítésére, hogy nem rakéta hatolt-e be, és esetleg valahol becsapódott, de egy szombati hivatalos közlemény szerint nem találtak semmit.



Pawel Zalewski nemzetvédelmi miniszterhelyettes az RMF FM kereskedelmi rádiónak nyilatkozva elmondta kedden: a hazai radarok adatai és a NATO információi szerint is biztosra vehető, hogy a behatoló eszköz elhagyta Lengyelország légterét.



Pénteken a lengyel külügyminisztériumba kérették a varsói orosz ügyvivőt, magyarázatot kérve a feltételezett légtérsértésre. Az ügyvivő, Andrej Ordas kijelentette, hogy Oroszország mindaddig nem ad magyarázatot az incidensre, amíg nem kap bizonyítékot arra, hogy orosz repülő eszközről van szó.