Nyakon szúrták a dél-koreai ellenzéki vezetőt - vérfagyasztó felvételek

Kórházba szállították Lee Jae-myungot, a legnagyobb dél-koreai ellenzéki Demokrata Párt vezetőjét, miután kedd reggel egy ismeretlen férfi megszúrta őt egy újságírókkal folytatott kérdezz-felelek során.



Az eset 10 óra 27 perckor történt, amikor egy ismeretlen férfi odalépett Lee-hez, és a nyakának bal oldalán megszúrta - jelentette a Yonhap hírügynökség. A támadót gyorsan megfékezték és letartóztatták.



Az incidensről a közösségi médiában megosztott több videófelvételen is látható, amint Lee-t riporterek tömege veszi körül, mielőtt a férfi hirtelen rárontana egy késsel.



Több, az interneten terjedő fotó is azt mutatta, hogy a politikus a földön fekszik csukott szemmel, miközben a körülötte lévő emberek egy rongyot nyomnak a nyakához.



Lee állapota nem volt azonnal tisztázott. A Yonhap szerint Lee eszméleténél maradt, de a vérzés folytatódott, amikor a támadás után mintegy 20 perccel kórházba szállították.

