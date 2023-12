Ünnep

Több mint 85 millió pezsgősdugó durran Olaszországban szilveszter éjszakáján

Hetvenezer embert várnak a római Circus Maximus mezejére egy koncertre az óév utolsó estéjén, miközben az olaszok nagy része szórakozóhelyeken vagy családban szilveszterezik, és több mint 85 millió pezsgősüveget bontanak majd ki az agrárszövetségek adatai szerint. 2023.12.31 MTI

A tűzijáték és petárdadurrogtatás már megkezdődött az utcákon és teraszokon. A "koncert" éjféltől lesz a leghangosabb: a hatóságok folyamatosan figyelmeztetnek az engedély nélküli pirotechnikai eszközök veszélyére.



Rómában vasárnap délelőtt tízezer darab tűzijátékot foglaltak le egy utcai árustól, Nápolyban igyekeznek ellenőrizni a nagyobb teraszokat és tereket, ahol "lövészállásokat" szoktak kialakítani a rakéták fellövésére. 2021 óta országosan több mint 3200 súlyos sérültje volt a szilveszteri tűzijátékoknak, hatan pedig életüket veszítették.



A legszebb tűzijáték idén is a nápolyi tengerparton és a velencei szigetek felett várható.



A Coldiretti agrárszövetség előrejelzései szerint az új év köszöntésére több mint 85 millió pezsgőt bontanak ki az olaszok, akik a hazai buborékokat részesítik előnyben a francia vagy más pezsgővel szemben.



Több mint tízmillió olasz utazott külföldre, közel ötmillióan otthonukban búcsúztatják az óévet, a többség pedig szórakozóhelyeken, étteremben, ahol ünnepi menüvel várják a vendégeket. Az asztalokról nem fog hiányozni a lencse.



Rómában a Circus Maximus mezején rendezik a szabadtéri szilveszteri könnyűzenei koncertet, amelyre hetvenezer embert engednek be öt biztonsági kapun keresztül. A főváros főbb műemlékeit lezárják, nem lesz megközelíthető a Trevi-kút és a Spanyol-lépcső sem a vandálakciók elkerülésére.



Milánóban a dóm előtti téren, Nápolyban az egyik tengerparthoz közeli téren tartják a tömeges visszaszámlálást. Minden szabadtéri ünneplésre meghatározott létszámban engedik be az embereket.



Este hat órától hétfő reggelig tilos a palackos alkoholos italok árusítása.



2024 köszöntését egyedül a vasárnap megérkezett eső ronthatja el.



A felmérések szerint az olaszok kétharmada negatívan értékeli 2023 nemzetközi politikai-gazdasági eseményeit, több mint hatvan százalékuk gondolja azt, hogy 2024-ben nem fog sok változni vagy rosszabbodik a helyzet. Az elmúlt év legjelentősebb eseményeként az izraeli-palesztin háborút jelölték meg. Ami viszont személyes életüket illeti, hatvan százalék biztos abban, hogy jobbra fordul a sorsa. Több mint 33 százalék mondta azt, hogy az új évben testi erőnlétét akarja javítani, és le akar fogyni.