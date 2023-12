Ukrajnai háború

Nagy-Britannia több száz légvédelmi rakétát szállít Ukrajnának

Nagy-Britannia több száz légvédelmi rakétát szállít Ukrajnának - jelentette be péntek este Grant Shapps brit védelmi miniszter.



Shapps tájékoztatása szerint a szállítmány az Ukrajnának eddig adományozott, az orosz drónok és rakéták lelövésére "hihetetlen pontossággal" bevethető brit légvédelmi rendszerek feltöltését célozza.



A miniszter szerint az Oroszország által péntekre virradó éjjel végrehajtott nagyszabású ukrajnai rakéta- és dróntámadás-sorozat Vlagyimir Putyin orosz elnök "kétségbeesett és hiábavaló" kísérlete volt arra, hogy az orosz sorkatonai állomány által elszenvedett katasztrofális, több százezres emberveszteség után ismét lendületet adjon a hadműveleteknek.



A londoni védelmi minisztérium pénteki tájékoztatása szerint Nagy-Britannia hozzávetőleg kétszáz légvédelmi rakétát szállít Ukrajnának.



A tárca közölte azt is, hogy Nagy-Britannia átadta Ukrajnának a korábban megígért Challenger 2 típusú brit harckocsikat és az AS90 önjáró lövegeket.



Az ismertetés szerint az ukrán haderő egy harckocsiszázadnyi Challenger 2-t és három ütegnyi AS90-es löveget kapott Nagy-Britanniától.



London mindemellett több száz páncélozott katonai járművet, Storm Shadow típusú hosszú hatótávolságú precíziós rakétarendszereket és ugyancsak nagy hatótávolságú támadó drónokat szállított Ukrajnának - áll a brit védelmi minisztérium pénteki beszámolójában.



A tárca szerint a most bejelentett újabb rakétaszállítás keretében Ukrajna ASRAAM (Advanced Short Range Air-to-Air Missiles) típusú, rövid hatótávú, Nagy-Britanniában gyártott eszközöket kap.



Ezeket eredetileg a brit királyi légierő Typhoon és F-35 harci repülőgépeiről indítható levegő-levegő rakétatípusként fejlesztették ki, de a brit védelmi minisztérium és a gyártó, az MBDA konzorcium közös mérnöki stábja tavaly nyáron olyan légvédelmi rendszereket dolgozott ki, amelyek földi indítású eszközként is bevethetik e rakétákat - áll a londoni védelmi tárca péntek esti tájékoztatásában.



Az ismertetés szerint a rendszer találati pontossága az ukrajnai bevetések során egyes esetekben elérte a 90 százalékot.



A minisztérium adatai szerint Nagy-Britannia eddig 4,6 milliárd font (több mint kétezermilliárd forint) katonai támogatásra vállalt kötelezettséget Ukrajna számára.