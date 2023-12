Izraeli-palesztin

Palesztinpárti tüntetők zárták le New Yorkban a World Trade Center bejáratát

Több száz demonstráló jelent meg zászlókkal az épületnél az "Árasszuk el New York városát Palesztináért" címmel meghirdetett esemény keretében. 2023.12.29 06:57 MTI

New Yorkban palesztinpárti tüntetők zárták le a World Trade Center bejáratát helyi idő szerint csütörtök kora este.



A helyszíni felvételek szerint több száz demonstráló jelent meg zászlókkal az épületnél az "Árasszuk el New York városát Palesztináért" címmel meghirdetett esemény keretében. A tüntetők az Izrael és a Hamász közötti háború végét, a palesztinok jogainak kiterjesztését követelték azon a helyen, ahol a World Trade Center korábbi felhőkarcolói 2001. szeptember 11-én merényletek következtében omlottak össze.



Palesztinpárti demonstrálók szerdán lezárták a New York-i John Fitzgerald Kennedy-repülőtérre vezető autóutat, valamint a Los Angeles nemzetközi repülőterére bejutást is élőlánccal akadályozták.



Az aktivisták a hatóságok kiérkezéséig akasztották meg az autóforgalmat, több utast arra kényszerítve, hogy gyalog induljon el a terminálok felé.



A tüntetők közül a rendőrök több mint hatvan embert tartóztattak le a két amerikai nagyvárosban szerdán.



New Yorkban karácsonykor is többeket őrizetbe vettek azok közül, akik a palesztinok mellett és Izrael ellen tüntettek az ünneplő tömegben, majd dulakodásban vettek részt.



