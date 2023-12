Illegális bevándorlás

Öt év óta először nem érkeztek a brit partokra illegális bevándorlókat szállító csónakok a karácsonyi időszakban

Egyetlen olyan gumicsónakot sem észleltek a La Manche csatornán, illetve a brit partszakaszon, amelyek Nagy-Britanniába illegálisan bejutni próbáló menedékkérőket szállítottak volna. 2023.12.28

Öt év óta először nem érkeztek a brit partokra az európai kontinensről illegális bevándorlókat szállító csónakok a karácsonyi időszakban.



A londoni belügyminisztérium csütörtökön ismertetett heti statisztikája szerint a december 21-27. közötti időszakban a brit határrendészeti hatóságok egyetlen olyan gumicsónakot sem észleltek a La Manche csatornán, illetve a brit partszakaszon, amelyek Nagy-Britanniába illegálisan bejutni próbáló menedékkérőket szállítottak volna.



Az egy héttel korábbi statisztikát is figyelembe véve, a csütörtöki állapot szerint immár tíz olyan nap telt el egymás után, amikor nem érkeztek embercsempészek által szervezett, a kontinensről gumicsónakokkal útnak indított csoportok Nagy-Britanniába.



A londoni belügyi tárca távlati statisztikái szerint legutóbb 2018-ban fordult elő, hogy a karácsonyi időszakban a brit hatóságok nem észleltek sem átkelő, sem partot érő csónakokat.



Tavaly egyedül karácsony első napján 90 olyan gumicsónakot észlelt a brit határrendészet, amelyek utasai illegálisan próbáltak bejutni Nagy-Britanniába.



A londoni alsóház belügyi bizottságának nemrégiben összeállított átfogó helyzetértékelése szerint 2022 egészében 45 755-en keltek át csónakokkal a La Manche csatornán Angliába.



Az előzetes becslések alapján az idei év eleje óta egyharmadával csökkent a tavalyihoz képest a Nagy-Britanniába ilyen módon bejutni próbálók száma.



A brit kormány tervei szerint az illegálisan érkező menedékkérőket Ruandába telepítenék át - erről tavaly államközi egyezmény is született a közép-afrikai ország és London között -, ám ezt a tervet jogvédő szervezetek bírósági úton megtámadták, azzal az érvvel, hogy Ruanda nem tekinthető biztonságos áttelepítési célországnak.



A brit legfelsőbb bíróság nemrégiben helyt adott a beterjesztett kifogásoknak, jogszerűtlennek minősítve az illegálisan Nagy-Britanniába érkezők áttelepítését Ruandába.



A végzés indoklása szerint fennáll ugyanis annak a kockázata, hogy a menedékkérőket a ruandai kormány visszatoloncolja azokba az országokba, ahonnan elmenekültek, vagy más olyan országokba, ahol jogsérelem vagy üldöztetés érheti őket, ez viszont sérti a brit és a nemzetközi jogban egyaránt meglévő emberi jogi protokollokat.



A brit kormány a legfőbb jogi fórum határozata után új megállapodást kötött Ruandával. Az afrikai ország a módosított egyezményben kötelező erővel vállalja, hogy nem toloncolja tovább a Nagy-Britanniából illegális határátlépés miatt áttelepített menedékkérőket.



London emellett külön törvénytervezetet is beterjesztett, amelyben a parlament kimondaná, hogy Ruanda biztonságos áttelepítési célország. A tervezet részletes alsóházi vitája jövőre várható.