Izraeli katonai szóvivő: mecsetek alatt bukkantak alagutakra Gázában

2023.12.28 15:52 MTI

Mecsetek alatt bukkantak újabb alagutakra az izraeli katonák a palesztinok lakta Gázai övezetben - jelentette be az izraeli katonai szóvivő csütörtökön.



Az egyik alagút lejáratára az övezet déli részén fekvő Hán-Júnisz egyik mecsetében találtak rá, ez a beszámoló szerint a Hamász palesztin szélsőséges szervezet Nukba nevű kommandós egységének katonai bázisához vezetett. Az izraeli katonai szakértők szerint terrorista célokra, azaz harcok lebonyolítására és fegyverek átadására használták a létesítményt.



Az izraeli csapatok megsemmisítették az alagutat és a parancsnokságot.



A hadsereg szóvivője elmondta, hogy egy másik mecsetnél is alagutat és egy rakétavetőt találtak, az alagútban pedig számos megfigyelő- és harci állást.



A Hamász felügyelte gázai egészségügyi minisztérium csütörtökön bejelentette, hogy az izraeli hadsereg gázai hadműveletének kezdete óta 21 320-an meghaltak és 55 603-an megsebesültek az övezetben. Csak az elmúlt napon kétszáztízen vesztették életüket. Az evakuáltak száma elérte az 1,9 milliót.



Az izraeli hadsereg adatai szerint szerda óta negyvenkilenc katona sebesült meg a harcokban, ebből huszonhárman a Gázai övezetben. Utóbbiak közül hárman súlyosan, négyen közepesen, tizenhatan pedig könnyebben sebesültek meg, míg az övezeten kívül négyen súlyosan, kilencen közepesen és tizennégyen könnyebben. A Gázai övezetben a szárazföldi hadművelet kezdete óta 921 katona sebesült meg.



A hadsereg arról is hírt adott, hogy csütörtök délután Libanonból pilóta nélküli repülő hatolt be Izrael területére, de lelőtték. Emiatt Haifától északra a tengerparti városokban, köztük Akkóban megszólaltak a légvédelmi szirénák. Szintén légiriadó volt a libanoni határ keleti részén, Kirjat-Smónában, miután Izraelre irányzott drónt észleltek.