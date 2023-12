Gazdaság

Románia és Bulgária hamarosan csatlakozhat a schengeni övezethez

Marcel Ciolacu román miniszterelnök szerint országa polgárai már jövő év márciusától élvezhetik "a schengeni térség előnyeit a levegőben és a tengeren". 2023.12.28 06:07 ma.hu

A román miniszterelnök bejelentette, hogy országa hamarosan csatlakozik a schengeni övezethez. "Erről politikai megállapodásunk van" - írta Marcel Ciolacu a Facebookon szerdán késő este.



A kormányfő szerint a román polgárok már jövő év márciusában élvezhetik "a schengeni térség előnyeit a levegőben és a tengeren", hozzátéve, biztos benne, hogy a szárazföldi határról szóló tárgyalások is jövőre lezárulnak.



Mint az AFP hírügynökség a román belügyminisztériumra hivatkozva jelentette, a most megkötött megállapodás Bulgáriára is vonatkozik. Az egyezséget Románia, Bulgária és Ausztria közötti tárgyalások előzték meg, miután Bécs sokáig ellenezte a két ország schengeni övezethez való csatlakozását, és tavaly még - az új migrációs válságra és a túl gyengén védett külső határokra hivatkozva - megvétózta a megállapodást.



A román belügyminisztérium szerint a háromoldalú politikai megállapodás értelmében a 2024-es év folyamán folytatódnak az egyeztetések annak érdekében, hogy Románia és Bulgária esetében a közúti és vasúti határátkelőknél is megszűnjön a vám- és határellenőrzés - írta a Krónika Online.



Egyelőre tehát Románia és Bulgária ahhoz a "Schengen lite" koncepcióhoz csatlakozik, amit Ausztria nemrég kompromisszumként vetett fel: a Romániából és Bulgáriából érkező utasok esetében az európai repülőtereken eltekintenének az útlevél-ellenőrzéstől, cserébe ragaszkodnak ahhoz, hogy a két ország fokozza határbiztonságát - foglalta össze az Euronews.



Sajtóértesülések szerint Ausztriának az is feltétele, hogy az Európai Bizottság fordítson a korábbinál háromszor több pénzt a Frontex (az EU határvédelmi hivatala) bulgáriai műveleteire, továbbá Románia és Bulgária fogadjon be (vagyis vegyen át) menedékkérőket, főleg afgánokat és szíriaiakat - írta a már említett romániai magyar lap.



Románia és Bulgária 2007 óta tagjai az EU-nak, és részben már a schengeni szabályok hatálya alá tartoznak; a belső határaikon azonban mindeddig fenntartották az ellenőrzéseket. A Schengeni Egyezmény 1995 óta garantálja az utazás szabadságát Európában. A vízummentes övezetbe jelenleg 27 európai ország tartozik, mintegy 400 millió állampolgárral.