Tragédia

Egy gyermek holttestét találták meg a leégett román panzió romjai között

A romániai panziótűz további, hetedik halálos áldozatát találták meg a tűzoltók szerdán reggel a Prahova megye Tohani településen, egy eltűntet továbbra is keresnek - közölte szerdán a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).



A tragédia után több mint 24 órával megtalált hetedik halálos áldozat egy gyermek - írták. Ezt megelőzően kedd este is kiemelték egy személy holttestét a romok közül, de nem tudták megállapítani, hogy gyereké vagy felnőtté. Az áldozatok felismerhetetlenségig összeégett tetemeit DNS-minták alapján fogják azonosítani. Egy személyt továbbra is eltűntként tartanak nyilván, a tűzoltók folytatják a keresését. Az áldozatok között van a panzió egyik alkalmazottja, aki a gyerekeit próbálta menteni.



A Prahova megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) közlése szerint a vidéki panziónak nem volt tűzvédelmi engedélye. Virgiliu Nanu megyei prefektus kedden azt nyilatkozta, hogy építkezési engedélye sem volt, a tulajdonos - a 2000-es évek elején a bukaresti alvilág ismert figurája - 2020-ban szerezte be a telekkönyvezéshez szükséges hatósági jóváhagyást. A kormánymegbízott elrendelte, hogy a következő időszakban ellenőrizzék a megye valamennyi panzióját, hogy rendelkeznek-e a szükséges engedélyekkel.



A román belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya a tohani panziónál eddig végzett hatósági ellenőrzések minden iratát bekérette. Az ISU közlése szerint a szálláshelyet legutóbb 2019-ben vizsgálták a szakemberek, amikor több rendellenességet találtak.



A vendégekkel teli panzió kedden hajnalban gyulladt ki, az épületben 26-an tartózkodtak, előző este egy összejövetelen vettek részt. A kétszintes, fából készült épületben gyorsan elharapóztak a lángok, a földszinten lakók időben kimenekültek, de az emeleti vendégeket - öt felnőttet és három gyereket - eltűntnek nyilvánították, egy személyt még keresnek.



A tűzeset ügyében ügyészségi vizsgálat indult gondatlanságból elkövetett emberölés és rongálás miatt.