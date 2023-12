Vatikán

Ferenc pápa: a keresztényeket a mai világban is üldözik és megölik hitükért

Kétezer év elteltével a keresztényekkel szembeni üldözés ma is folytatódik, "nagyon sokan szenvednek és meghalnak Krisztusba vetett hitükért". 2023.12.27 07:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ahogyan kétezer évvel ezelőtt, ma is üldözik a keresztényeket, akik életüket áldozzák hitükért - mondta az első vértanú, Szent István ünnepén Ferenc pápa, aki az apostoli palotáknak a Szent Péter térre néző ablakából beszélt kedden.



Az egyházfő elmondta, hogy az Apostolok Cselekedetei szerint István jó reputációval bíró, irgalmas ember volt, aki a szegényeknek segített, és éppen ezért nem volt képes lemondani hite tanúsításáról. Ez vonta magára ellenségei haragját, akik könyörület nélkül halálra kövezték - idézte fel Ferenc pápa az első században, Jeruzsálemben élt Szent István történetét. A pápa Istvánnal a keresztényeket üldöző Saul alakját állította szembe, aki nem más, mint a későbbi Pál apostol.



Hangsúlyozta, hogy kétezer év elteltével a keresztényekkel szembeni üldözés ma is folytatódik, "nagyon sokan szenvednek és meghalnak Krisztusba vetett hitükért".



Ferenc pápa hozzátette, a keresztényeket diszkrimináció is éri csak azért, mert az evangélium tanítása szerint élnek.

"Nehéz a mindennapokban hűségesnek maradni saját elkötelezettségünkhöz, annak hangos hirdetése nélkül, miközben a világ tréfát űz belőle, és mást prédikál" - jegyezte meg Ferenc pápa. Hozzátette, kívülről talán úgy tűnik, mintha a keresztény testvérek igyekezete kudarcra lenne ítélve, de áldozatuk magja csírázik, ahogyan az Szent István korában is bekövetkezett, és képes lesz megváltoztatni a szíveket, és megmenteni az embereket.



"Tegyük fel magunknak a kérdést: mennyire érdekel bennünket és mennyit imádkozunk azokért, akik a világ különböző részein ma is szenvednek és meghalnak hitükért?" - kérdezte a pápa.



Ferenc pápa közelségét fejezte ki a diszkriminációt elszenvedő keresztény közösségekhez, és arra buzdította őket, tartsanak ki a mindenki iránti szeretet gyakorlásában, békésen harcolva az igazságosságért és a vallási szabadságért.



A vértanú közbenjárását kérte a háborútól kínzott népekért. "A tömegkommunikációs eszközök megmutatják, mit okoz a háború: láttuk Szíriában, látjuk Gázában. Gondoljunk a mártír Ukrajnára. A halál sivatagja. Ezt akarjuk? A népek békét akarnak. Imádkozzunk a békéért. Harcoljunk a békéért" - mondta Ferenc pápa.



Az üldözött keresztények helyzetét követő Open Doors amerikai szervezet keddi jelentése szerint a nigériai Plateau állam területén december 24-én legalább 160 embert gyilkoltak le a többségében keresztény falvakban, további 300 ember pedig megsebesült a fegyveres támadásokban, amelyek mögött muzulmán fegyveres csoportok állnak.



A szervezet idei adatai szerint meghaladja a 360 milliót az üldözött keresztények száma a világon. A legtöbb keresztényt hitük miatt Nigériában ölték meg, több mint ötezer embert.