Izraeli-palesztin

A latin pátriárka a háború befejezését sürgette az éjféli misén Betlehemben

Arra kérte az embereket, hogy a gyűlölet, a harag és a bosszú szelleme helyett az igenlést, az elfogadást és a megbékélést válasszák. 2023.12.25 14:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A latin pátriárka a háború befejezését, a palesztinok és Izrael közötti rendezést sürgette hétfőn Betlehemben, az éjféli misén elmondott beszédében, amelyet a jeruzsálemi Keresztény Média Központ közvetített az interneten.



Homíliájában Pierbattista Pizzaballa érsek, latin pátriárka az éjféli misén arra kérte az embereket, hogy a gyűlölet, a harag és a bosszú szelleme helyett az igenlést, az elfogadást és a megbékélést válasszák.



"Mindenkire gondolok megkülönböztetés nélkül, akit érint ez a háború Palesztinában, Izraelben, minden térségben. Különösen azokra, akik gyászolnak és sírnak, elfogadásra, közelségre és törődésre várnak" - mondta a latin pátriárka.



"Gázára és kétmillió lakójára gondolok. A 'nem volt számukra hely' bibliai szavai leírják helyzetüket. Emberek ezreit megfosztották alapvető szükségleteiktől, éhesek és kiszolgáltatottak az érthetetlen erőszaknak. A lakosság kilencven százalékát evakuálták, ami egyedülálló" - hangoztatta Pierbattista Pizzaballa érsek.



"A palesztinok évtizedek óta várják, hogy a nemzetközi közösség megoldást találjon a megszállás lezárására. Itt az ideje véget vetni a megszállásnak és minden következményének" - hangsúlyozta a karácsonyi éjféli misén az olasz származású pátriárka.



"Nem lesz igazság és béke, csak ha helyet adunk neki nyílt és nagylelkű igennel. Nem tűzszünetet akarunk, hanem le akarjuk állítani az ellenségeskedést. Véglegesen véget vetni neki, mert az erőszak csak erőszakot szül" - emelte ki.



Betlehemben az idén is megtelt a Születés Temploma melletti katolikus Szent Katalin templom az éjféli misére, amelyet a hagyományoknak megfelelően a jeruzsálemi latin pátriárka, Pierbattista Pizzaballa érsek tartott. A korábbi években elsősorban a belépéshez szükséges jegyeket megszerző külföldi zarándokok és turisták jutottak be a templomba, de ezúttal főként a helyi keresztény közösség tagjai foglalták el a helyeket.



A vállán palesztin kendőt, kefiát viselő latin pátriárkát a szokásos hangos tömeg helyett csak a helyi keresztények kísérték Betlehem bejáratától a Születés Templomához. A cserkészek ezúttal némán mentek vele, nem játszottak karácsonyi dalokat fúvószenekarukkal. A várost sem díszítették fel dekorációval, és hiányzott a Jászol téren máskor felállított hatalmas karácsonyfa is.



Betlehem bevételeinek döntő része az idegenforgalomból származik. Az idén azonban az iszlamista Hamász terrortámadása következtében október 7-én kitört gázai háború miatt nem érkeztek külföldi zarándokok és turisták Jézus hagyomány szerinti szülőhelyére, és ez súlyos gazdasági károkat okoz a város lakóinak.