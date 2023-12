A rendőrség még keresi a bevásárlóközpontban elkövetett halálos lövöldözés tettesét - videó

A floridai hatóságok vasárnap is keresték azt a férfit, aki szombaton délután nyitott tüzet egy zsúfolt bevásárlóközpontban, egy ember halálát okozva, és egy másikat megsebesítve.



A rendőrség vasárnap több felvételt hozott nyilvánosságra a feltételezett tettesről, akinek a támadás után sikerült eltűnnie a tömegben.



Az Orlandótól északnyugatra fekvő Ocala rendőrfőnöke még szombaton úgy nyilatkozott, hogy a feltételezések szerint a halálos áldozat, egy 40 éves férfi volt a célpontja az erőszakos cselekménynek. A sérültet, egy nőt a lábán érték lövések, őt kórházban ápolják.



A támadást követően a nyomozók megtalálták a fegyvert.



Mike Balken rendőrfőnök arra kérte a szemtanúkat, hogy minden információt osszanak meg a nyomozásban részt vevő rendőrökkel. A támadás karácsonyt megelőző szombaton, azaz "szuperszombaton" történt, amikor az Egyesült Államokban az utolsó ünnepi bevásárlási hullámban tömegek keresik fel az üzleteket.



Az Egyesült Államokban a nyilvántartások szerint 2023-ban átlépte a 42 ezret azok száma, akinek lőfegyver okozta halálát. A Gun Violence Archives adatai szerint közülük 18 ezer ember vált emberölés áldozatává, míg mintegy 23 ezren saját kezükkel vetettek véget életüknek lőfegyverrel.

A shooting that left several injured occurred this afternoon in a #Florida shopping mall. The incident happened in the #PaddockMall in Ocala, near #orlando . Local police are hunting the person suspected of having fired the gun. The shopping center was evacuated #Ocala pic.twitter.com/A1He3BoBOx