Külföld

Szerbiai választások - Éhségsztrájk, lemondások és tiltakozások a választások után egy héttel is

Esti tiltakozásokkal és éhségsztrájkkal igyekszik elérni a december 17-i választásokon alulmaradt baloldali szerbiai ellenzék, hogy megismételjék a voksolást, és kivizsgálják az állítólagos választási csalásokat Szerbiában, közben a jobboldali, rosszul teljesítő pártok egyes vezetői lemondtak.



A múlt vasárnap Szerbiában előrehozott parlamenti, tartományi és 65, közép- és dél-szerbiai városban - ideértve Belgrádot is - önkormányzati választást tartottak. Az előzetes eredmények szerint a voksolást mindenhol a Szerb Haladó Párt Szerbia nem állhat meg nevű listája nyerte meg. Végleges eredmények a leghamarabb január elején várhatók, néhány szavazóhelyen ugyanis az ott tapasztalt szabálytalanságok miatt december 30-án megismétlik a voksolást.



A baloldali összefogás Szerbia az erőszak ellen nevű listájának képviselői szerint számos helyen történt csalás és szavazatlopás, de a leghangosabban ennek a véleményüknek a szerb fővárosban adtak hangot, ahol úgy vélik, nem a kormányzó párt, hanem az ellenzéki tömörülés szerzett több szavazatot. A hivatalos előzetes eredmények szerint Belgrádban a Szerbia nem állhat meg nevű lista a voksok 39,35 százalékát, míg a Szerbia az erőszak ellen lista a 34,26 százalékát kapta. A mérleg nyelve egy pártfüggetlen civilekből alakult lista lehet, amely a Mi - A nép egy hangja nevet viseli, ám a listavezető közölte, nem kívánja egyik oldalt sem támogatni, inkább úgy véli, az egész választási folyamatot kellene megismételni Belgrádban.



Az állítólagos választási csalások felderítéséig az országos választási bizottság elé minden nap tiltakozást szervez a baloldali ellenzék, amelynek néhány vezetője éhségsztrájkba is kezdett. Marinika Tepic, a tömörülés legismertebb politikusa hétfő óta nem evett, már rendszeres infúziós kezelésre szorul, néhány társa csak később csatlakozott hozzá, ők nincsenek még orvosi felügyelet alatt.



A jobboldali ellenzéki pártok máshogyan kezelik a bukást. A Dveri Mozgalom vezetője, Bosko Obradovic és a Néppárt elnöke, Vuk Jeremic - korábbi szerbiai külügyminiszter - lemondott a pártelnökségről szombaton. Mindkét politikus azzal indokolta lemondását, hogy pártja sikertelenségéért ő felelős, ezért felelősségteljes döntést hoz, és lemond.



A lemondást már a választás éjszakáján a kisebbik kormánypárt, a Szerbiai Szocialista Párt elnöke, Ivica Dacic is említette, ő azonban egyelőre erről nem hozott hivatalos döntést.



A választás végleges eredményeinek közlését követően a parlamentnek 30 napon belül kell megalakulnia, azt követően pedig 90 napon belül meg kell alakulnia a kormánynak is. A kormánykoalíciót a várakozások szerint továbbra is - ahogyan 2014 óta folyamatosan - a Szerb Haladó Párt, a Szerbiai Szocialista Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség alkotja majd.