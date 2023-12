Magyarság

Karácsony után kezdenék el a sürgős munkálatokat a székelyudvarhelyi diákotthon épületénél

Az egyharmad részben leomlott épületet jelenleg biztonsági okokból, valamint a bűnügyi nyomozást folytató szervek és a munkaügyi felügyelőség tilalma miatt nem lehet megközelíteni. 2023.12.24 15:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jövő héten kezdenék el a sürgős állagmegőrzési munkálatokat a részben leomlott székelyudvarhelyi diákotthon épületénél. Eközben a diákok anyagi javainak a pótlása is zajlik a támogatásoknak köszönhetően - közölte vasárnap a Tamási Áron Gimnázium vezetősége.



A székelyudvarhelyi iskola vezetősége a hétfői tragédia utáni napok történéseit összegző közleményében közölte, hogy az egyharmad részben leomlott épületet jelenleg biztonsági okokból, valamint a bűnügyi nyomozást folytató szervek és a munkaügyi felügyelőség tilalma miatt nem lehet megközelíteni.



A Hargita megyei építkezési felügyelőség elrendelte minden munkálat leállítását, és a kiásott részek azonnali betömését kérte, utóbbira a hatósági tiltás miatt még nem kerülhetett sor. Az építkezési felügyelőség az épület megmaradt részének állagmegőrzését és biztonságos megközelítését célzó, független szakértői munka elkészítésére is utasítást adott. Az állagmegőrzési szakvéleményt szombaton adta át a szakértő, aki szintén sürgősen elvégzendő feladatként határozta meg a kiásott árkok betömését - írták a közleményben.



Az épület tulajdonosaként a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség a karácsony utáni első munkanapon, szerdán kérni fogja a megmaradt épületrészek állagmegőrzési munkálatainak engedélyezését a székelyudvarhelyi polgármesteri hivataltól, illetve a nyomozó hatóságoktól - közölte az iskola vezetősége. Amint megvan az engedély, megköttetnek a szerződések és összeáll a csapat a sürgősségi állagmegőrző munkálatok elvégzésére - írták.



"Azon dolgozunk, hogy segítsük a bajbajutottakat, enyhítsük a kárt, kezeljük a helyzetet, különböző szervezetekkel, szakemberekkel, a gyulafehérvári érsekséggel, valamint a hatóságokkal együttműködve" - hangsúlyozták.



A beszámoló szerint a tragédia utáni napokban osztályfőnökök, lelkészek, pszichológusok segítettek a diákoknak a történtek feldolgozásában, és a bentlakók anyagi veszteségeit is összeírták, pótlásuk folyamatban van. A legsürgősebb eszközök - szemüveg, kontaktlencse, gyógyszer, fogszabályzó, laptop, táblagép, töltő stb. - beszerzése, és az új személyi okmányok elkészítése elkezdődött.



A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány által 48 300 lej (3,7 millió forint) értékben vásárolt elektronikai eszközök várhatóan jövő héten megérkeznek. Az alapítvány fejenként 1000 lejt (76 ezer forint) adott át a 42 közvetlenül érintett diáknak, akik egyéb támogatást, kedvezményt is kaptak.

"A Közösségi Alapítványon keresztül érkező pénzbeli segítség eddig 90 300 lej (6,9 millió forint). A Tamási Áron Véndiák Egyesületnél eddig 5 018 687 forint és 9148 lej (701 ezer forint) gyűlt össze a bajbajutott diákok számára, ebből 5 millió forint a Rudolf Kálmán Óbudai Egyetemért Alapítvány, a fennmaradó összeg magánszemélyek, valamint székelyudvarhelyi vállalkozások és véndiákok adománya" - olvasható a közleményben.



Az egyesület további adományokat vár, és ígéretet tett a hangszerek árának megtérítésére, az odaveszett készpénz pótlására. Ehhez és az állagmegőrzési munkálatok elkezdéséhez az iskola vezetősége az érintettek türelmét kérte.



A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium kétszintes diákotthonának megközelítőleg egyharmada hétfőn dőlt össze, amikor az épület külső fala, amely mellett két méter mély vízelvezető árkot ástak, leomlott. A törmelék négy diákot temetett maga alá: egy földszinten lakó 17 éves fiú életét vesztette, az emeleti szoba romjai alól kimentett három lány közül pedig kettő könnyebben, a harmadik súlyosan megsérült, őt a Maros megyei Sürgősségi Klinikai Kórház intenzív osztályán ápolják.



Az ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés, illetve gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával folytat bűntetőeljárást annak a cégnek az ügyvezetője ellen, amely csatornázási munkálatokat végzett a beomlott diákotthonnál, és több mint két méter mélységű árkot ásatott az épület fala mellett.