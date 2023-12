Vallás

Muzulmán tüntetést tartottak karácsony előtt az olaszországi Monfalconéban

A polgármester szerint viszont a muzulmán közösség saját szélsőséges életmodelljét akarja elismertetni, semmilyen tiszteletet nem tanúsítva a keresztény karácsony ünnepe iránt. 2023.12.24

Muzulmán tüntetést tartottak szombat este az északkeleti Monfalcone városában, a tüntetők egyenlőséget követeltek a vallásgyakorlásban is az olaszok és a bevándorlók között; a polgármester szerint viszont a muzulmán közösség saját szélsőséges életmodelljét akarja elismertetni, semmilyen tiszteletet nem tanúsítva a keresztény karácsony ünnepe iránt.



Az Ansa hírügynökség jelentése szerint legalább nyolcezren vonultak végig Monfalcone belvárosában a muzulmán közösség imahelyeinek korábbi bezárása ellen tüntetve.



A megmozduláson a helyi és Olaszország más részeiből érkezett muzulmánok, valamint az őket támogató szervezetek és politikusok vettek részt. "Mindannyian Monfalcone lakosai vagyunk. Nemet mondunk a megosztottságra" - írták a menetet vezető transzparensre. A tüntetők olasz és európai zászlókat lobogtattak.



A demonstrációt Monfalcone iszlám vallási közössége vezetője, a szenegáli Bou Konate szervezte, aki 1984 óta él az országban, és korábban kétszer is a városi önkormányzati testület tagja volt.



Úgy nyilatkozott, a tüntetéssel a polgármesternek Anna Maria Cisintnek, a Liga politikusának akartak üzenni: nyissa meg mindenki előtt a várost, ahol a lakosok egyharmada bevándorló. "Készen állunk az együttműködésre" - hangoztatta.



Sani Bhuiyan, a város első bangladesi származású önkormányzati képviselője, akit a baloldali Demokrata Párt (PD) színeiben választottak meg, úgy látja, a polgármester diszkriminálja a muzulmánokat nemcsak imahelyeik felszámolásával, hanem akkor is, amikor a terekről eltávolítja a padokat, ahol gyülekezni szoktak, amikor korlátozza az iskolákban a bevándorló gyerekek osztályonkénti létszámát, betiltja, hogy a muzulmán nők fedett testtel fürödjenek az uszodákban és strandokon, valamint nem engedélyezi a krikettet.

A tüntetéssel egy időben Anna Maria Cisint a város főterén rendezett karácsonyi ünnepséget vezette. Videón bejelentkezett a Liga vezetője, Matteo Salvini és Massimiliano Fedriga, Friuli Venezia Giulia tartományi elnöke, aki szintén a Liga politikusa.



A polgármester kijelentette, a tüntetés időzítése is bizonyította, hogy a muzulmán közösség saját szélsőséges, iszlám életvitelét akarja keresztülvinni.



"Egyik oldalon Jézus születését akarjuk ünnepelni, ami keresztény hagyományunk legjelentősebb pillanata, és civilizációnk alapját képzi. A másik oldalon méltatlan tiltakozás zajlik, amely intoleranciát hirdet társadalmi szokásainkkal és törvényeinkkel szemben" - hangoztatta Anna Maria Cisint. A polgármester hangsúlyozta, hogy az úgynevezett iszlám kulturális központok, ahova a muzulmánok imádkozni jártak, nem felelnek meg a biztonsági előírásoknak. Megjegyezte, az iszlám imahelyeken a palesztin terrorizmust éltetik, valamint a nőkkel szembeni elnyomást.



A polgármester hangoztatta, aki olasz zászlókkal vonul fel, tartsa tiszteletben az olasz törvényeket, kultúrát, hagyományokat, tanuljon meg olaszul, tisztelje a nőket. "Csak ezek után indulhat párbeszéd. December 23-án tüntetni értékeinket sérti, és milyen indoklással? Azért, mert szabad övezetet, felmentést akarnak az olasz törvények alól" - jelentette ki Anna Maria Cisint.



A muzulmán közösség tagjai azóta nem rendelkeznek imahellyel, miután a polgármester november közepén két kulturális központot bezáratott, majd nem engedélyezte, hogy egy parkolóteret használjanak a pénteki imára.



A harmincezer lakosú Monfalconéban majdnem kizárólag bangladesi bevándorlók élnek, akik a hajógyárban találtak munkát. Az iskolások hatvanöt százaléka muzulmán.



A polgármester korábban kijelentette, hogy a muzulmán közösség tagjai elutasítják az integrációt, és nem tartják tiszteletben sem az alkotmányos, sem a törvényes előírásokat. "Nem vagyok rasszista, a saját közösségeinket akarom fenntartani. Ha nem változik valami, tíz éven belül elveszítjük identitásunkat" - hangoztatta. Nyilatkozataiban aggasztónak nevezte a helyzetet hangsúlyozva, hogy iszlamizációs folyamat zajlik, amelynek célja a helyi lakosság helyettesítése.