Széles körű szankciós felhatalmazást adott ki Joe Biden Oroszország ellen

2023.12.24 21:30 MTI

A Fehér Ház közleménye szerint az elnöki rendelet révén áruk újabb körére vezethet be importtilalmat az Egyesült Államok, és pénzügyi intézmények újabb köre is intézkedések hatálya alá kerülhet Oroszország ukrajnai háborúja miatt.



A döntés értelmében bizonyos orosz származású árucikkek akkor is importtilalom alá kerülhetnek a jövőben, ha azokat harmadik országban dolgozták fel. Ide tartoznak az Oroszországban bányászott feldolgozott, gyártott bizonyos gyémántok, és gyémánttermékek. Az amerikai bejelentés szerint az Egyesült Államok és partnerei a következő hónapban meghozzák importkorlátozásaikat az új felhatalmazás alapján.



Bizonyos oroszországi gyémántokra már jelenleg is érvényben van amerikai behozatali tilalom.



Az amerikai elnöki rendelet felhatalmazást ad az orosz halászati ipar termékeinek, illetve alkoholtermékek importtilalmára. A szankció kiterjedhet tengeri azon áruk körére, amelyeket orosz fennhatóság alá tartozó tengereken, vagy orosz zászló alatt tevékenykedő halászhajóról fogtak ki, akkor is, ha a tengerből származó alapanyagot harmadik országban dolgozzák fel.



A szankciós felhatalmazás egyben szélesíti a pénzintézetek körét, amelyek büntethetővé válnak oroszországi kapcsolatok miatt. A jövőben olyan pénzügyi vállalkozások is amerikai szankció alá kerülhetnek, amelyek már Oroszországot érintő szankciókkal sújtott személyek, vagy vállalatok számára jelentős tranzakciókat bonyolítanak, vagy szolgáltatást nyújtanak. Ide tartoznak az olyan pénzügyi szervezetek is, amelyek az orosz hadiipar, vagy beszállítói számára jelentős összegű végeznek bármilyen szolgáltatást.