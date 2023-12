Ukrajnai háború

Az EU további ötszáz áramfejlesztőt küld Ukrajnának

Az Európai Unió további 500 áramtermelőt küld Ukrajnának a Lengyelországban tárolt rescEU-készletből, hogy a téli időszakban megerősítse az ország energiaügyi ellenálló képességét - közölte pénteken az Európai Bizottság.



Az orosz csapatok folyamatos brutális támadásai miatt az ukrán energetikai infrastruktúra sérülékennyé vált, a helyi hatóságok erőfeszítései ellenére is lehetetlen egy éven belül helyreállítani az összes tönkrement villamosenergia-hálózatot - olvasható a brüsszeli testület sajtóközleményében.



A különböző méretű, 12,5 kilowattól 1000 kilowattig terjedő teljesítményű generátorok teljes összeértéke 16,5 millió euró. Az áramfejlesztők teljes áramkimaradás esetén egész kórházak energiaellátására képesek. Az EU célja, hogy fenntartsa az elegendő áramellátást télvíz idején, és olyan létfontosságú szolgáltatások, mint a kórházak, szennyvízkezelők és fűtőállomások is működőképesek maradjanak. Az 500 generátorból 40-et oktatási intézmények számára szánnak - közölte az Európai Bizottság.



Janez Lenarcic válságkezelésért felelős uniós biztos az adomány kapcsán kijelentette: "Tavaly télen tanúi lehettünk annak, hogy Oroszország megpróbálta hidegbe és sötétségbe taszítani Ukrajnát. Akkor sem jártak sikerrel, és most sem fognak sikerrel járni. Az ukrán emberek ellenállóképessége rendkívüli, és nincsenek egyedül. Az EU az első naptól kezdve kéz a kézben dolgozik az ukrán hatóságokkal, hogy a legszükségesebb sürgősségi ellátást eljuttassa az országba. Most további 500 áramfejlesztőt mozgósítunk a rescEU tartalékaiból, hogy támogassuk Ukrajna energiarendszerét a zord téli hónapokban."