Prágai lövöldözés

13 halottat azonosított a cseh rendőrség, az áldozatok között három külföldi állampolgár is van

A Károly Egyetem egyik diákja csütörtök délután tüzet nyitott az egyetem filozófiai karának a prágai belvárosban található fő épületében, és 14 embert megölt. 2023.12.22 11:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Három külföldi állampolgár is van a prágai Károly Egyetemen csütörtökön lezajlott fegyveres támadás halálos áldozatai között - közölte Vit Raku±an cseh belügyminiszter pénteken a cseh közszolgálati rádióban, az áldozatok nemzetiségének megnevezése nélkül.



Az egyetem egyik diákja csütörtök délután tüzet nyitott az egyetem filozófiai karának a prágai belvárosban található fő épületében, és 14 embert megölt. A lövöldözésben a merénylő is életét vesztette, de egyelőre nem világos, hogy öngyilkos lett, vagy a rendőrök lőtték agyon. A merényletsorozatban 25-en megsebesültek, tízen közülük súlyosan. A ČT cseh közszolgálati televízió a különböző kórházakra hivatkozva azt közölte, hogy a sebesültek állapota stabil.



A rendőrség eddig 13 halottat azonosított - mondta el Raku±an, hozzátéve, hogy állandó kapcsolatban állnak az áldozatok hozzátartozóival. A belügyminiszter szerint a támadó legálisan tartott magánál lőfegyvereket, és büntetlen előéletű volt. Elmondta, hogy elővigyázatosságból megerősítették a biztonsági intézkedéseket a veszélyeztetettnek minősített helyszíneken, ahová géppisztolyos rendőröket vezényeltek.



A cseh kormány nemzeti gyásznapot rendelt el szombatra a tragédia miatt - közölte csütörtökön Petr Fiala miniszterelnök. Jan Graubner prágai bíboros érsek szombaton 11 órakor a prágai Szent Vitus-székesegyházban szentmisét mutat be az áldozatokért - közölte Marek Výborný mezőgazdasági miniszter az X közösségi hálózaton.