Az Európai Bizottság további 1,5 milliárd euró makroszintű pénzügyi támogatást folyósított Ukrajnának

2023.12.21 21:30 MTI

Az Európai Bizottság csütörtökön újabb 1,5 milliárd euró támogatást folyósított Ukrajnának a 18 milliárd eurós makroszintű pénzügyi segélycsomag (MFA+) utolsó részleteként - közölte a brüsszeli testület.



Így a teljes támogatás elérte a maximális 18 milliárd eurót, ami az eszköz történetének legnagyobb makroszintű pénzügyi támogatási művelete. Ezzel az eszközzel az EU stabil, kiszámítható és jelentős pénzügyi támogatással segítette Ukrajnát abban, hogy 2023-ig fedezze azonnali finanszírozási szükségleteit.



A hitel formájában nyújtott támogatás célja az volt, hogy segítsenek Ukrajnának a bérek és nyugdíjak kifizetésében, valamint az alapvető közszolgáltatások, például a kórházak, iskolák és az áttelepített emberek lakhatásának fenntartásában. Lehetővé teszi továbbá Ukrajna számára a makrogazdasági stabilitás biztosítását és az Oroszország indította háborúban lerombolt infrastruktúra helyreállítását - áll a brüsszeli végrehajtó EU-testület közleményében.



A csütörtöki kifizetésre azt követően kerül sor, hogy a bizottság megállapította: Ukrajna sikeresen végrehajtotta a megállapított szakpolitikai feltételeket és eleget tett a jelentéstételi követelményeknek, amelyek célja a pénzeszközök átlátható és hatékony felhasználásának biztosítása. "Ukrajna jelentős előrelépést ért el a makroszintű pénzügyi stabilitás fokozása terén a csőd- és fizetésképtelenségi keretrendszer javításával, valamint a jogállamiság megerősítése terén, például a Korrupcióellenes Ügyészség függetlenségének megerősítésével" - olvasható a bizottság közleményében.



A bizottság üdvözölte, hogy Ukrajna növelte a jogi intézmények hatékonyságát például a korrupcióellenes hatóság vezetőjének kinevezése és a bírák kiválasztási folyamatának javítása által. A testület szerint Ukrajna jelentős előrelépéseket tett energiarendszerének javítása terén is.



"Az átfogó reformprogram befejezésével Ukrajna bizonyítja, hogy a legkedvezőtlenebb körülmények között is hajlandó és kész megerősíteni gazdasági alapjait. Az MFA+ sikeres végrehajtása egyértelműen bizonyítja az európai szolidaritást, amelynek keretében az EU, az orosz agressziós háború kezdete óta közel 85 milliárd euró humanitárius, gazdasági és katonai támogatást nyújtott Ukrajnának és népének" - közölte a brüsszeli testület.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az összes MFA+ források folyósításával kapcsolatban elmondta: "Csütörtökön mobilizáltuk eurós makroszintű pénzügyi támogatás utolsó kifizetését, így az egész évre vonatkozó teljes hozzájárulás 18 milliárd euróra emelkedett. Mivel Ukrajnának továbbra is szembe kell néznie Oroszország brutális agressziós háborújával, továbbra is támogatnunk kell Ukrajnát a gazdasági stabilitás, a reformok és az újjáépítés biztosításában. Ezért dolgozunk keményen azon, hogy megállapodásra jussunk az Ukrajnának jövő évtől 2027-ig nyújtandó 50 milliárd eurós támogatásról szóló javaslatunkról."