Eurostat: közel százezren kértek menedéket az EU-ban szeptemberben

A hónapban 5265 volt azon nem uniós állampolgárságú menedékkérők száma, akik korábbi elutasítást követően ismételten benyújtották a kérelmüket. 2023.12.21 13:17 MTI

Szeptemberben 98 240 nem uniós állampolgár nyújtott be első alkalommal nemzetközi védelem iránti kérelmet az Európai Unió valamely tagállamában, ez a szám 10 százalékkal több az egy évvel korábbinál - közölte az EU statisztikai hivatala, az Eurostat csütörtökön.



A szeptemberi menekültügyi adatokat tartalmazó jelentés szerint a hónapban 5265 volt azon nem uniós állampolgárságú menedékkérők száma, akik korábbi elutasítást követően ismételten benyújtották a kérelmüket: ez az adat 20 százalékkal marad el a tavaly szeptemberi számoktól.



Az előző hónapokhoz hasonlóan szeptemberben is a szíriaiak alkották a menedékkérők legnagyobb csoportját (19 220), őket a törökök (10 200) követték, megelőzve az afgánokat (9215), a venezuelaiakat (5290) és a kolumbiaiakat (5230).



A menedékkérelmek 67 százalékát négy uniós országban, Németországban (27 885), Spanyolországban (13 395), Franciaországban (13 100) és Olaszországban (11 930) nyújtották be.



Az EU egészében egymillió emberre szeptemberben 219 olyan menedékkérő jutott, aki első alkalommal nyújtott be kérelmet. Arányuk Ausztriában volt a legmagasabb, ahol egymillió lakosra 876 kérelmező jutott, a legalacsonyabb pedig Magyarországon, ahol ez a mutató 0,3 - közölték.



A vizsgált hónapban 4055 felnőtt kísérő nélküli kiskorú fordult a hatóságokhoz nemzetközi védelemért az Európai Unió valamely tagállamában, a kiskorúak legtöbbje szíriai (1575) és afgán (980) volt. Közülük a legtöbben Hollandiába (910), Németországba (775), Ausztriába (705), Bulgáriába (490) és Görögországba (380) érkeztek - tájékoztatott az uniós statisztikai hivatal.