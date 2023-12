Kim nukleáris támadásra figyelmeztet

Jobban teszi az ellenségünk, ha elkezd rettegni - észak-koreai vezető

Kim Dzsongun észak-koreai vezető dicsérte az ország hadseregét, amiért sikeresen tesztelték egy nagy hatótávolságú interkontinentális ballisztikus rakéta (ICBM) indítását, amely potenciálisan képes az Egyesült Államok szárazföldi részén lévő bármely célpontot eltalálni.



Phenjan hétfőn tesztelte a szilárd hajtóanyaggal működő Hwasong-18-as ICBM-et, amely elemzők szerint akár 15 ezer kilométeres hatótávolsággal is rendelkezik. A folyékony üzemanyaggal működő rakétákkal ellentétben az ilyen rakétáknak általában kevesebb időbe telik felkészülni a kilövésre, ami azt jelenti, hogy az ellenfeleknek kevesebb idejük van észlelni őket.



Az észak-koreai vezető szerdán ünnepelte a teljesítményt, kijelentve, hogy az ország szuverenitását és a regionális békét csak úgy lehet garantálni, ha demonstrálják a "valós képességet arra, hogy bárhol megelőzően támadják az ellenséget... félelmet keltve minden ellenségben".



A rakétakísérlet "egyértelmű magyarázata volt a támadó ellenakció módjának és a KNDK nukleáris stratégia és doktrína fejlődésének, hogy nem habozik még akkor sem [a nukleáris támadással], ha az ellenség atomfegyverekkel provokálja" - mondta Kim Dzsongun a Koreai Központi Hírügynökség (KCNA) szerint.



Kim Dzsongun szerint Phenjan sikere "nagymértékben megdöbbentette az amerikai imperialistákat és felsőbb osztályú strómanjaikat, a béke és stabilitás rombolóit, akik egész évben önpusztító cselekedeteket követtek el, a konfrontáció gyógyíthatatlan hisztériájának megszállottjaiként".



A kilövésre válaszul az Egyesült Államok, Dél-Korea és Japán saját erődemonstrációt tartott a térségben, amelyben egy amerikai stratégiai B-1B bombázó is részt vett, hogy "demonstrálják a közös válaszadás erős elszántságát".



A Donald Trump korábbi amerikai elnök hivatali idejének második felében tapasztalt rövid enyhülés után Észak-Korea Joe Biden beiktatását követően felpörgette rakétakísérleti programját, és 2022 eleje óta több mint 100 kilövést hajtott végre. A feszültség tovább fokozódott a Koreai-félszigeten, amióta Phenjan a múlt hónapban sikeresen felbocsátott egy kémműholdat.



Az Egyesült Államok eközben növelte a Dél-Koreával folytatott hadgyakorlatok mértékét és gyakoriságát. A múlt héten Washington és Szöul megállapodott abban, hogy a várhatóan jövő nyáron tartandó gyakorlatokon a nukleáris fegyverek használatát is eljátsszák. Egy amerikai nukleáris meghajtású tengeralattjáró vasárnapi érkezését Dél-Koreába - amely a szövetségesek közötti kibővített hadgyakorlatok és együttműködés közepette történt - Észak szintén egy "nukleáris háború előszeleként" értékelte.