Vatikán

Ferenc pápa szerint a karácsony a mértéktartás és az öröm ünnepe, nem a fogyasztásé

"Az emberek jönnek a tárgyak előtt. És mi gyakran a tárgyakat tesszük az emberek elé. Így nem működik" - mondta az egyházfő. 2023.12.20 16:49 MTI

Jézus születése az emberek életében az igazán fontos értékekre emlékeztetett, a karácsony pedig a mértéktartás és az öröm ünnepe, nem pedig a lázas ajándékvásárlásé - mondta Ferenc pápa az ünnepek előtti beszédében a Vatikánban a szerdai audiencián.



Ferenc pápa a betlehemépítés hagyományáról beszélt, melyet Assisi Szent Ferenc terjesztett el. A szent 1223 karácsonyán a közép-olaszországi Greccio egyik barlangjában készítette el az első betlehemet, melyben a gyermek Jézus születését helyiek mutatták be. Ez volt az egyház első élő betleheme. Az évforduló alkalmából a Szent Péter téren a grecciói betlehem mását építették meg.



Ferenc pápa kijelentette: Szent Ferenc nem szép művészi alkotást akart létrehozni, hanem a figyelmet az Úr végtelen alázatára akarta irányítani, valamint a megpróbáltatásokra, melyeket az emberek iránti szeretetből elszenvedett a szegényes betlehemi barlangban.



Hangoztatta, a betlehem visszavezet ahhoz, ami igazán fontos, mivel a születéssel Isten visszatért közénk, Jézus mellett pedig ott volt a családja, szerettei, a pásztorok.



"Az emberek jönnek a tárgyak előtt. És mi gyakran a tárgyakat tesszük az emberek elé. Így nem működik" - mondta az egyházfő.



A mértéktartás iskolájának nevezte a betlehemet, megjegyezve, hogy mai világunkban fennáll a veszély, hogy elveszítjük mindazt, ami fontos az életben, mégpedig éppen karácsony időszakában, mivel a "fogyasztásba süppedés felemészti a karácsony jelentését" - hangoztatta Ferenc pápa.



Kifejtette, nincsen semmi rossz az ajándékvásárlásban, de a vásárlási láz másfele fordítja figyelmünket, és nem hagy helyet a mérsékletességnek.



A betlehem az öröm jelképe is, de az öröm más, mint a szórakozás, "ami nem rossz, emberi dolog, de az öröm még mélyebb és még emberibb".



"A mérsékletesség, az ámulat vezet az örömhöz, az igazi örömhöz, nem a mesterségeshez" - mondta Ferenc pápa.



Hozzátette, az igazi öröm pedig a közelségből, a gyengédségből, a könyörületességből ered.



Ferenc pápa beszéde végén azt kérte, karácsonykor se feledkezzünk meg azokról, akik háborútól szenvednek. A palesztin területeket, Izraelt, Ukrajnát is megemlítette. "Gondoljunk a háborúban levő gyerekekre, arra, amit ők látnak. Lépjünk a betlehemhez, és kérjünk békét" - mondta a pápa.



A szerdai általános audiencián Ukrajnának a Szentszéknél akkreditált nagykövete Andrij Juras is részt vett.