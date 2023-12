Ukrajnai háború

Az EU bírósága fenntartja az orosz milliárdos Roman Abramovics elleni szankciókat

Abramovics, a Chelsea angol futballklub korábbi tulajdonosa keresetet nyújtott be az uniós bírósághoz az őt érő szankciók megszüntetése érdekében, továbbá egymilliárd euró összegű kártérítésre tartott igényt jó hírnevének megsértése miatt. 2023.12.20 MTI

Az Európai Unió Bírósága szerdai ítéletében fenntartotta a Roman Abramovics orosz milliárdos ellen Ukrajna orosz megtámadását követően bevezetett uniós szankciókat - közölte a luxembourgi székhelyű testület.



A háború kezdetét követően az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács befagyasztotta több orosz üzletember - köztük Abramovics - pénzeszközeit, akikről úgy vélte, hogy az orosz kormány számára komoly bevételi forrást jelentő gazdasági ágazatokban tevékenykednek. Emellett megtiltotta belépésüket az EU-ba és átutazásukat az unión keresztül.



Roman Abramovics, a Chelsea angol futballklub korábbi tulajdonosa keresetet nyújtott be az uniós bírósághoz az őt érő szankciók megszüntetése érdekében, továbbá egymilliárd euró összegű kártérítésre tartott igényt jó hírnevének megsértése miatt.



A bíróság szerdai határozata szerint azonban a Tanács nem követett el értékelési hibát azzal, hogy az orosz oligarchát felvette szankciós listájára, különös tekintettel arra, hogy Abramovics jelentős részesedéssel rendelkezik az Evraz orosz acélipari konglomerátum részvényeiből.



Mivel Abramovics nem bizonyította, hogy ez a döntés jogellenes volt, a jogi testület a kártérítés iránti kérelmét is elutasította.



Az uniós bíróság egy másik, ugyancsak szerdán közzétett határozatában kimondta: az Oroszországgal szembeni korlátozó intézkedések elvileg nem tiltják meg a magánengedéllyel rendelkező orosz állampolgároknak, hogy repülőgépet vezessenek az Európai Unióban.



Az ukrajnai háború kezdetét követően a Tanács megtiltotta, hogy orosz lajstromozású repülőgép az unió területén leszálljon, felszálljon vagy átrepüljön. Az Európai Bizottság és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség ezt úgy értelmezte, hogy az orosz állampolgárságú személyekre is vonatkozik a rendelkezés. Ez ellen nyújtott be keresetet egy orosz-luxemburgi állampolgár, aki luxemburgi magánpilóta-engedéllyel rendelkezik.



Az EU-bíróság a felperes javára döntött, megállapítva hogy "a tilalom kizárólag a repülőgép gazdasági vagy pénzügyi ellenőrzésére vonatkozik, nem pedig a gépet vezető pilótára". "Az az értelmezés, amely szerint ez a tilalom a magánpilóta-engedéllyel rendelkező állampolgárokra is kiterjed, nyilvánvalóan helytelen" - olvasható az ítéletben.