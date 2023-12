Járvány

Egy évtizede nem látott lépfenejárvány tombol Zambiában

Zambiában, amelyet több mint egy évtizede nem látott lépfenejárvány sújt, halálos áldozatokat követel a kolera is - közölték a dél-afrikai ország egészségügyi hatóságai.



Huszonnégy óra alatt négy ember halt meg kolerában Lusakában, így a betegség áldozatainak száma az év eleje óta hatvannégyre emelkedett az országban.



A zambiai nemzeti közegészségügyi intézet szerint negyvenhét halálesetet a fővárosban jegyeztek be, illetve ezerhatszázan fertőzödtek meg az év eleje óta.



Az akut hasmenéses fertőzés, amelyet egy baktériummal fertőzött élelmiszer vagy víz fogyasztása okoz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint erősen terjed a kontinensen.



Sylvia Masebo egészségügy-miniszter közölte, hogy a kormány klórt oszt a víz tisztítására az érintett területeken, és felszólította a lakosságot, hogy tartsák be a szigorú higiéniai előírásokat.



A WHO néhány napja jelentette be, hogy az afrikai ország újabb, 2011 óta a legsúlyosabb lépfenejárvánnyal néz szembe.



Az év eleje óta a kórnak négy halálos áldozata volt, és 700 feltételezett esetet jegyeztek fel.



A betegséget okozó Bacillus anthracis állatról emberre terjed, és a legritkább esetekben potenciálisan halálos kimenetelű.



A WHO szerint 26 zambiai feltételezett megbetegedést három orrszarvú teteméből vett hús fogyasztása okozott.