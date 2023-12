Konfliktus

Helsinkinek évtizedek óta nem volt 'balhéja' Moszkvával, majd most lesz - Putyin

Oroszország új katonai körzetet hoz létre, hogy megerősítse Finnország melletti pozícióit válaszul Finnország NATO-csatlakozási döntésére - jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök.



Putyin a Pavel Zarubin orosz újságírónak adott, vasárnap sugárzott interjúban tette a megjegyzéseket, kijelentve, hogy Helsinkinek már évtizedek óta nem volt igazi "baja" Moszkvával - de most lesz.



"Belerángatták Finnországot a NATO-ba. Voltak vitáink Finnországgal? Minden vitát, beleértve a területi jellegűeket is a 20. század közepén, már régen megoldottuk" - jelentette ki Putyin, megjegyezve, hogy Oroszországnak valójában egyetlen NATO-tagállammal sincs területi vitája.



Az USA vezette blokk terjeszkedésének ellensúlyozására Oroszország a vadonatúj Leningrádi Katonai Körzet létrehozását tervezi. Ahogy a név is jelzi, az új haderő az ország északnyugati részén fekvő Leningrádi területen fog állomásozni, ahol Szentpétervár - a Szovjetunió idején Leningrád néven ismert - városa található.



Nem volt semmi gond. Most már lesz. Most létrehozzuk a Leningrádi Katonai Körzetet, és bizonyos katonai egységeket oda fogunk összpontosítani. Hogy miért van erre szükségük? Hát az ostobaság miatt.



Mielőtt Finnország úgy döntött, hogy csatlakozik a NATO-hoz, a két ország "a legszívélyesebb" kapcsolatot ápolta - tette hozzá Putyin. Moszkva és Helsinki egyetlen "kisebb problémája" a fafeldolgozó ipar körüli üzleti viták voltak - jegyezte meg az elnök.



Finnország hónapokkal az Ukrajna és Oroszország között 2022 februárjában kirobbant konfliktus után jelentette be döntését a NATO-csatlakozásról. Idén áprilisban az ország teljes jogú tagja lett az Egyesült Államok vezette blokknak. Moszkva többször is azt hangoztatta, hogy Finnország döntése "helytelen" volt, tekintettel arra, hogy a szomszédos országoknak nem voltak megoldatlan kétoldalú ügyeik.



Helsinki a múlt héten bejelentette, hogy védelmi együttműködési megállapodást (DCA) tervez aláírni az Egyesült Államokkal, amely lehetővé teszi Washington számára, hogy csapatokat állomásoztasson, valamint fegyvereket és lőszert tároljon az országban. A finn külügyminisztérium közölte, hogy Helsinki 15 zónát nyit meg országszerte, amelyekben Washington "akadálytalan hozzáférést és használatot" kap.