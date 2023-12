Katasztrófa

Többen meghaltak a guineai olajterminál robbanásában - videó

Legalább 11 ember meghalt és több mint 80-an megsérültek egy üzemanyagraktárban történt robbanásban a guineai fővárosban, Conakryban - jelentette a helyi média a mentőszolgálatokra hivatkozva. A város két fő kórháza, az Ignace Deen és a Donka állítólag túlterhelt a súlyos állapotban lévő betegekkel.



Az egykori francia gyarmaton történt kora reggeli incidens több közeli ház ablakát is kitörte, több százan kényszerültek menekülni - mondta egy helyi lakos a Reutersnek.



A főváros Kaloum közigazgatási kerületében lévő fő guineai olajterminálon a robbanást követően kitört hatalmas tüzet sikerült megfékezni, és megakadályozni a tűz továbbterjedését - közölte Mohamed Camara ezredes, a polgári védelem igazgatója.



Elmondta, hogy "több halálos áldozat is volt", bár a tényleges áldozatok számát a vizsgálatot követően hozzák nyilvánosságra, amelynek során a robbanás okát is meg fogják határozni.



Nem olajtermelő országként Guinea finomított olajat importál, amelyet többnyire a Guineai Kőolajipari Társaság Kaloum üzemanyagtermináljában tárolnak, és teherautókkal osztanak szét az országban.



A közösségi médiában közzétett felvételek hatalmas lángokat és a létesítményből felszálló fekete füstöt mutattak.



A katonai kormány elrendelte, hogy a dolgozók - a sürgősségi személyzet, a biztonsági személyzet és az egészségügyi dolgozók kivételével - maradjanak otthon. Az iskolák bezárását is elrendelték.



"A benzinkutak zárva lesznek, kivéve a sürgősségi szolgálatokat" - áll a kormány közleményében.



Guinea ideiglenes elnöke, Mamady Doumbouya ezredes, aki 2021-ben puccsal ragadta magához a hatalmat, "tragédiának" minősítette az incidenst, és felszólította a polgárokat, hogy "mutassanak szolidaritást és imádkozzanak a nemzetért a nehéz megpróbáltatás eme pillanataiban".



"Szeretném kifejezni szomorú részvétemet az áldozatok családjainak, valamint Guinea népének, mielőbbi felépülést kívánok a sérülteknek, akiket az állam azonnal és teljes mértékben támogat" - mondta Doumbouya a Guinee Live által közzétett nyilatkozatában.