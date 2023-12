EU

Az EU zsarolja Magyarországot

Orbán Viktor miniszterelnök álláspontja érthető, hiszen zsarolják, de az európai uniós források nem ajándékot képviselnek, azokhoz Magyarországnak joga van - jelentette ki szombaton Nicola Procaccini, a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) európai parlamenti képviselőcsoportjának elnöke, és az előző nap véget ért brüsszeli csúcstalálkozót az olasz baloldalról is többen kommentálták.



Nicola Procaccini hangsúlyozta: nem Orbán Viktor zsarolja az Európai Uniót, hanem a magyar miniszterelnököt zsarolják azzal, hogy országa megsérti a jogállamiságot, és ezért nem utalják át a Magyarországnak járó forrásokat.



"A kohéziós alapról, az új koronavírus-járvány utáni pénzekről beszélünk: mind olyan finanszírozások, melyek nem ajándéknak számítanak Magyarország számára, hanem források, melyekhez Magyarországnak joga van" - jelentette ki az olasz politikus, aki egyben az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) európai pártcsalád alelnöke is. Az ECR-t tavalytól az Olasz Testvérek elnöke, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök vezeti.



Procaccini a RAI3 közszolgálati csatornának nyilatkozott a brüsszeli csúcsról. Hangsúlyozta, hogy Magyarországgal szemben az úgynevezett hetes cikkely szerinti eljárás folyik, amelyet az Európai Unió akkor használ, amikor "egy kormányt akarnak célba venni".



Kifejtette: Orbán Viktor politikai állásfoglalását el lehet fogadni vagy el lehet utasítani, de "nem lehet elfogadni a vele szembeni előítéletet". A politikus úgy vélte: "amit a magyar kormányfőnek felrónak, azt nem róják fel (Pedro) Sánchez spanyol miniszterelnöknek, aki elveszítette a választásokat, majd a katalán szélsőjobbtól vásárolt szavazatokat egy olyan törvényért cserébe, amely eltörölte a terrorizmus, felforgatás, sikkasztás bűncselekményét. Azt hiszem, ennél jobban nem lehet megsérteni a jogállamiságot."



A baloldali Demokrata Párt (PD) főtitkára, Elly Schlein pártja szombaton tartott rendezvényén az Európai Unió átalakítását szorgalmazta, az Európai Egyesült Államok megszületését, az európai szerződések újraírását, az egyhangú döntéshozatal beszüntetését. "Elképzelhetetlen a társadalmi előrelépés, ha akármelyik tagállam vétót emelhet, ahogyan Orbán tette, aki Giorgia Meloni legnagyobb szövetségese" - hangoztatta Elly Schlein.



Úgy vélte, jobb szövetségeseket kell választani a jelenlegi római jobboldali kormány szövetségesei helyett.



A baloldali találkozón felszólaló Romano Prodi volt olasz kormányfő - aki az Európai Bizottság elnöke is volt 1999 és 2004 között - kijelentette: "Orbán mindig Európa ellen van, de sosem lesz Európán kívül".



Prodi szerint Giorgia Meloni még nem döntötte el, hogy Brüsszel vagy Budapest oldalán foglaljon helyet.