Háború

Naiv voltam a Nyugattal kapcsolatban - Putyin

Vlagyimir Putyin elnök azt mondta, tévedett, amikor azt feltételezte, hogy a Nyugat a Szovjetunió összeomlása után produktív kapcsolatokat fog kialakítani Oroszországgal. A valóság az, hogy arra törekedtek, szétszakítják a nemzetet - magyarázta az orosz vezető.



A Pavel Zarubin orosz újságírónak vasárnap sugárzott interjúban Putyin elismerte, hogy politikai karrierje elején "naiv" vezető volt, annak ellenére, hogy komoly háttérrel rendelkezett a szovjet hírszerzésben.



Az orosz elnök elmondta, hogy szerinte a Nyugat megértette, hogy Oroszország a Szovjetunió összeomlása után teljesen más országgá vált, és nincsenek olyan ideológiai különbségek, amelyek komoly szembenállást indokolnának.



Putyin szerint még akkor is, amikor két évtizeddel ezelőtt látta a nyugati erőfeszítéseket a terrorizmus és a szeparatizmus támogatására Oroszországban, úgy gondolta, hogy a „gondolkodás tehetetlensége” a hibás. "Csak megszokták, hogy a Szovjetunió ellen harcolnak" - vélte.



A valóságban azonban a Nyugat szándékosan próbálta aláásni Oroszországot - mondta az elnök. "A Szovjetunió összeomlása után úgy gondolták, hogy csak egy kicsit tovább kell várniuk, és akkor majd szétverik Oroszországot is".



Putyin szerint a Nyugat nem látta szükségét a világ legnagyobb népességű országának létezésének. "Jobb lenne, ahogyan azt... [Zbigniew] Brzezinski [volt amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó] javasolta, öt részre osztani, és egyenként leigázni".



Ez az állítólagos nyugati terv - magyarázta - azon a feltevésen alapul, hogy a több kisebb államnak "nem lenne saját súlya vagy hangja, és nem lenne esélye arra, hogy úgy védje nemzeti érdekeit, mint az egyesült orosz állam".



Az orosz vezető nyilvánvalóan egy 1997-es cikkre utalt, amelyet a 2017-ben elhunyt Brzezinski, a szovjet elszigetelés lelkes támogatója írt, és amely akkor azt javasolta, hogy Moszkva hagyjon fel "a globális hatalmi státuszának visszaszerzésére irányuló hiábavaló erőfeszítéssel". A Fehér Ház egykori tanácsadója azt is megítélte, hogy "egy lazán konföderált Oroszország, amely egy európai Oroszországból, egy szibériai köztársaságból és egy távol-keleti köztársaságból áll", könnyebben ápolná a gazdasági kapcsolatokat szomszédaival.



Putyin többször hangoztatta, hogy a Nyugat Oroszország több államra való felosztását tervezi, és arra figyelmeztetett, hogy az orosz nép megszűnhet létezni, ha ez megtörténik, és az ország sikerének legfontosabb feltételeként a folyamatos egységet nevezte meg.