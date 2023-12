Háború

Támadás alatt az oroszországi Belgorod régió - kormányzó

A Belgorodi területen lévő orosz Terebrino falut ukrán erők támadták meg - közölte vasárnap Vjacseszlav Gladkov helyi kormányzó. A falu mindössze mintegy 2 kilométerre fekszik az ukrán határtól.



Terebrino, valamint a határ mentén több más helység is tüzérségi tűz alá került, a külvárosban pedig tűzharc tört ki az orosz és ukrán csapatok között - mondta a kormányzó. A lövések károkat okoztak a villanyvezetékekben, ami több más település áramellátását is megzavarta.



Gladkov nem részletezte a támadó erők nagyságát, csak annyit közölt, hogy a helyzet továbbra is "az illetékes hatóságok ellenőrzése alatt" van.



A délnyugati Belgorodot - más, Ukrajnával határos orosz régiókkal együtt - többször érte csapás Moszkva és a szomszédja közötti konfliktus során, a határ menti városokat drónok, rakéták és tüzérségi csapások érték.



A legutóbbi nagyobb incidens múlt kedden történt, amikor egy ukrán Tochka-U taktikai ballisztikus rakétát lőttek le a régió felett. Orosz tisztviselők következetesen azzal vádolják Ukrajnát, hogy a határ menti polgári infrastruktúrát veszi célba, amit terrorizmusnak ítélnek.



Az ukrán erők több kisebb rajtaütést is végrehajtottak orosz területen, amelyek közül Belgorod régió volt az egyik leginkább érintett terület. A behatolások azonban nem jártak érdemi katonai hatással, Moszkva szerint csak civil áldozatokkal jártak Oroszország számára, és súlyos veszteségeket okoztak a támadó ukrán erőknek.