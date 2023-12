Izraeli-palesztin háború

Izrael megnyitotta Kerem Salomnál Izrael áruforgalmi átkelőhelyét a gázai segélyszállítmányok előtt

Az Egyesült Államok vállalta a rafahi átkelőhely lehető leghamarabbi bővítésének finanszírozását annak érdekében, hogy a humanitárius segélyek csak Rafahon keresztül is bejuthassanak az övezetbe biztonsági ellenőrzésük után. 2023.12.16 17:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Izrael megnyitotta a Gázai övezetbe vezető Kerem Salom-i átkelőt, hogy megfelelő mennyiségű segély azon keresztül Egyiptomból bejuthasson oda az Egyesült Államokkal megkötött megállapodásának megfelelően - közölte pénteken a nemzetbiztonsági tanács nevében az izraeli miniszterelnöki hivatal.



"A megállapodás részeként Izrael vállalta, hogy napi kétszáz teherautónyi élelmiszert és más humanitárius segélyt szállít Egyiptomból a gázai civil lakosság számára. A rafahi átkelőhely csak napi száz teherautó átengedésére képes, ezért kellett megnyitni a Kerem Salom-it is, hogy azon át közvetlenül be tudjon jutni az övezetbe még száz teherautó" - közölte a miniszterelnöki hivatal indoklásában.



Kerem Salom Izrael, Egyiptom és a Gázai övezet hármas határán fekszik, azon keresztül Egyiptomból és Izraelből is bejuthatott áru az övezetbe az Izrael és a Hamász palesztin iszlamista szervezet közötti háború október 7-i kezdete előtt, de azóta Izrael zárva tartotta ezt az átkelőhelyet, itt csak átvizsgálta azokat a segélyszállítmányokat, amelyek Egyiptomból érkeztek, és utána nem ott, hanem a rafahi átkelőn át juthattak be az övezetbe. A csak Egyiptom és a Gázai övezet közötti rafahi átkelő 2-3-kilométerre van a Kerem Salom-itól.



Az izraeli kabinet korábbi határozata alapján csak Egyiptomból érkező humanitárius segélyeket szállíthatnak be a Gázai övezetbe. Az Egyesült Államok vállalta a rafahi átkelőhely lehető leghamarabbi bővítésének finanszírozását annak érdekében, hogy a humanitárius segélyek csak Rafahon keresztül is bejuthassanak az övezetbe biztonsági ellenőrzésük után.



Az al-Arabia televíziócsatorna arról számolt be, hogy a Palesztin Hatóság elnöke, Mahmúd Abbász arra kérte Washingtont: kényszerítse rá Izraelt a gázai harcok leállítására. A jelentés szerint Abbász azt is közölte Jake Sullivannal, a Fehér Ház közel-keleti látogatáson tartózkodó, és vele pénteken Rámalláhban tárgyaló nemzetbiztonsági tanácsadójával: nem fogadható el Izrael azon terve, hogy leválassza a Gázai övezetet vagy annak bármely részét Ciszjordániától.