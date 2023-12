EU-csúcs

Megszavazták Ukrajna uniós csatlakozásának megkezdését

Orbán Viktor kiment a teremből a szavazás alatt, így egyhangúan el tudták fogadni a javaslatot. 2023.12.14 19:04 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európai Tanács úgy döntött, hogy megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával - jelentette be az X-en Charles Michel, az ET elnöke.



Hozzátette azt is, hogy Georgia (Grúzia) megkapja a tagjelölti státuszt. A bejegyzésből kiderül az is, hogy amint Bosznia-Hercegovina eléri a tagsági kritériumok szükséges mértékét, vele is megkezdik a tárgyalásokat. Az Európai Tanács egyben felkérte a Bizottságot, hogy márciusig készítsen jelentést a döntés meghozatala érdekében.



Michel szerint ezek a fejlemények a remény egyértelmű jelei "népük és kontinensünk számára".



Az Európai Tanács egyik tisztségviselője megerősítette, a csatlakozásról szóló döntés ellen egyetlen tagállam sem tiltakozott.



Orbán Viktor kiment a teremből a szavazás alatt, így egyhangúan el tudták fogadni a javaslatot. Ez a konstruktív távolmaradás, az eszközzel már korábban is éltünk.